Kategorie artykułu: Biznes Sport Świat
Finansowe ciekawostki o mundialu. Pozwolą zabłysnąć przed znajomymi
Nie trzeba być piłkarskim ekspertem, by powiedzieć coś ciekawego na temat tegorocznego mundialu. Przygotowaliśmy ciekawostki, które pomogą zainicjować interesującą rozmowę podczas meczu. Skupiliśmy się na aspektach finansowych, bo przy okazji tegorocznych mistrzostw wyjątkowo dużo mówi się o pieniądzach.
11.06.2026, 04:00
Obecne trofeum wykorzystywane jest na Mistrzostwach Świata od 1974 r. Poprzednia wersja, wycofana w 1970 r., została skradziona w 1983 r. i nigdy jej nie odnaleziono.
Fot. Loren Elliott - FIFA/FIFA via Getty Images
Fot. Loren Elliott - FIFA/FIFA via Getty Images
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