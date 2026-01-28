Kategoria artykułu: Świat
Rezerwy armii urosną do ponad miliona żołnierzy. Dlaczego Finlandia buduje „poduszkę bezpieczeństwa”
Fiński rząd oficjalnie ogłosił ambitny plan zwiększenia liczby żołnierzy rezerwy z ok. 870-900 tys. do ponad miliona w perspektywie 10-15 lat. Jak zamierza osiągnąć ten cel i jak reaguje społeczeństwo?
28.01.2026, 04:45
Obecnie odsetek młodych Finów przechodzących obowiązkową służbę wojskową wynosi od 65 do 70 proc. danego rocznika. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Finlandia chce zwiększyć rezerwy do ponad miliona żołnierzy.
- Jak Finlandia zamierza osiągnąć ten cel.
- Jakie są koszty i reakcje społeczne.