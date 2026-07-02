Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Fińska Sanoma przejęła Fluentbe. AI z nauki języków zaadaptuje do innych obszarów edukacji
Przejęcie Fluentbe to kolejny krok Sanoma Learning w rozwoju cyfrowej edukacji. Technologia AI stworzona przez polski startup do nauki języków może zostać wykorzystana także w innych obszarach oferty edukacyjnej grupy.
02.07.2026, 15:07
Miłosz Ryniecki i Jacek Perkowski (po prawej), założyciele szkoły językowej online Fluentbe, która została przejęta przez fińską grupę Sanoma. Technologia AI rozwijana przez spółkę ma wspierać rozwój cyfrowej edukacji w całej grupie. Fot.: materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego fińska Sanoma zdecydowała się przejąć polski edtech Fluentbe i jaką rolę ma on odegrać w europejskiej strategii rozwoju AI w edukacji,
- Czy technologia AI rozwijana przez Fluentbe – w tym „wirtualna lektorka” Kaia – pozostanie narzędziem do nauki języków, czy stanie się fundamentem szerszych rozwiązań edukacyjnych w całej grupie Sanoma.
- Jak przejęcie Fluentbe zmienia plany polskiej spółki dotyczące ekspansji zagranicznej i w jakim stopniu jej rozwój będzie teraz oparty na strukturach i zasobach jednej z największych grup edukacyjnych w Europie.