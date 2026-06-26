Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Fluentbe rozwija AI do nauki języków. Kaia rośnie, ale spółka nie rezygnuje z lektorów
Sztuczna inteligencja coraz mocniej zaznacza swoją obecność na rynku edukacji językowej, jednak jej rola wciąż jest przede wszystkim wspierająca. Taką strategię przyjęło Fluentbe, które rozwija "wirtualną lektorkę" Kaię jako uzupełnienie tradycyjnych kursów.
26.06.2026, 04:30
Miłosz Ryniecki i Jacek Perkowski (po prawej), założyciele szkoły językowej online Fluentbe. Spółka wykorzystuje sztuczną inteligencję do personalizacji nauki języków obcych i automatyzacji części procesów edukacyjnych. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak bardzo sztuczna inteligencja realnie zmienia naukę języków obcych w Polsce i czy może zastąpić tradycyjnych lektorów.
- Które elementy procesu nauki języków już dziś przejmują systemy AI, a w których obszarach nadal nie da się zastąpić człowieka.
- Czy rynek edukacji językowej stoi przed rewolucją, czy raczej przed stopniową ewolucją modelu „człowiek + sztuczna inteligencja”.