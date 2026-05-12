Kategoria artykułu: Biznes
Firmy, urzędy i instytucje testują krótszą pracę. Sprawdzamy, czy rządowy eksperyment wypalił
80 podmiotów, w tym głównie publiczne placówki, już prawie pół roku testuje model skróconego czasu pracy. Zapytaliśmy uczestników pilotażu, jak to jest pracować krócej i – co najważniejsze – czy będą to robić także po odcięciu od państwowej kasy.
12.05.2026, 05:50
Urzędy, placówki kultury i – choć w mniejszości – prywatne firmy, będą sprawdzać, jak to jest pracować krócej do 31 grudnia br. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiega pilotaż skróconego czasu pracy w urzędach, instytucjach publicznych i prywatnych firmach.
- Kto i ile pieniędzy otrzymał? Jak wydawane są publiczne fundusze.
- Czy uczestnicy pilotażu zamierzają pracować krócej także po odcięciu od państwowej „kroplówki".