Kategoria artykułu: Biznes
Firmy z USA chcą inwestować. Menedżerka Google'a: oczekujemy premii za lata współpracy
Amerykańskie firmy zainwestowały w Polsce 30 mld dolarów. Dziś ponad połowa z nich zapowiada kolejne projekty w najbliższych 3-5 latach. Raport firmy McKinsey i AmCham wymienia sześć obszarów, w których jest szansa na współpracę. Szefowa rady dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej mówi, czego oczekuje biznes z USA.
23.06.2026, 04:45
– Po latach debat o tym, czy silna baza przemysłowa stanowi dla Polski obciążenie, znaleźliśmy się w momencie, w którym stała się ona atutem – uważa Marta Poślad, przewodnicząca Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej oraz dyrektorka ds. relacji transatlantyckich odpowiedzialną za politykę publiczną w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie Google. Fot. materiały prasowe Google
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co wynika z raportu McKinsey i AmCham na temat planowanych amerykańskich inwestycji w Polsce.
- W których sześciu obszarach autorzy raportu przewidują największe szanse na współpracę.
- Co Marta Poślad, przewodnicząca Rady Dyrektorów AmCham i dyrektorka w firmie Google, mówi o podatku cyfrowym, dużych amerykańskich inwestycjach i zachętach do inwestowania w USA.