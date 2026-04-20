Forum Ubezpieczeń Turystycznych. Złota era turystyki, ale klient jest coraz bardziej wymagający

– Turystyka generuje dziś ok. 5 proc. PKB, czyli dwa razy więcej niż rolnictwo – podkreślił podczas wydarzenia Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej.

Forum zgromadziło przedstawicieli branży turystycznej i ubezpieczeniowej, touroperatorów, organizacji branżowych oraz mediów. Tematem przewodnim była rola zaufania i ubezpieczeń w budowaniu wiarygodności sektora.

– Branża dynamicznie się zmienia, a wraz z nią rosną oczekiwania podróżnych. Coraz ważniejsza staje się współpraca między wszystkimi podmiotami dbającymi o bezpieczeństwo turystów – od touroperatorów po ubezpieczycieli – wskazywała Magdalena Oszczak z UNIQA.

Uczestnicy poznali najnowsze trendy, standardy bezpieczeństwa oraz rozwiązania wspierające organizatorów turystyki.

Polski turysta odporny na niepewność

Siłą rzeczy dużo miejsca poświęcono niepewnym czasom, w których działa dziś branża turystyczna. Pandemia, wojna w Ukrainie czy napięcia na Bliskim Wschodzie zmieniły realia rynku. Mimo to eksperci zgodnie uznali, że prognozy o kryzysie są przesadzone.

Rafał Buczak, dyrektor sprzedaży i marketingu w ISON Care, ocenił, że obecny rok będzie kontynuacją „złotej ery polskiej turystyki wyjazdowej”.

– Jesteśmy straszeni rosnącymi kosztami i zagrożeniami, ale polski turysta pozostaje na to odporny – nie rezygnuje z podróży, co najwyżej je modyfikuje – podkreślał przedstawiciel ISON Care.

Podobną opinię wyraził Dominik Borek z Ministerstwa Sportu i Turystyki, który prognozuje rekordowy rok dla branży.

Również sektor ubezpieczeń nie odczuwa spowolnienia.

– Nie widzimy spadku sprzedaży polis turystycznych, a jednocześnie rośnie zainteresowanie ubezpieczeniami od kosztów rezygnacji – wskazała Magdalena Oszczak z UNIQA.

Eksperci zwracali uwagę, że polska branża dobrze poradziła sobie także w sytuacjach kryzysowych, m.in. podczas napięć na Bliskim Wschodzie.

– Udało się zapewnić turystom odpowiednią opiekę, co nie zawsze było standardem w innych krajach UE – ocenił Dominik Borek.

Magdalena Oszczak przypomniała, że w związku z zakłóceniami ruchu lotniczego w regionie klienci UNIQA mogli liczyć na automatyczne wydłużenie ochrony ubezpieczeniowej.

– Polisy zostały przedłużone bez dodatkowych kosztów i formalności, a podobne rozwiązania przyjęła większość rynku – zaznaczyła przedstawicielka ubezpieczyciela.

Świadomy klient

Prelegenci zgodzili się, że rynek ubezpieczeń turystycznych staje się coraz bardziej dojrzały. W połączeniu z niepewną sytuacją międzynarodową przekłada się to na rosnące wymagania klientów.

– Przyszłością rynku jest coraz bardziej świadomy klient – ocenił Dominik Borek z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Łukasz Mikosz, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych, podkreślił, że współczesny turysta oczekuje nie tylko szerokiej ochrony, ale także realnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

– W podróży szczególnie widać, że świadomy klient nie chce wszystkiego organizować sam. Oczekuje pomocy – od wskazania lekarza po zapewnienie transportu. Dlatego rynek ubezpieczeń będzie dalej rósł – zarówno pod względem przychodów, jak i oferty. Mówi się czasem, że „trzeba mieć zdrowie, żeby chorować”. W podróży to szczególnie aktualne. Świadomy turysta w trudnej sytuacji nie chce sam wszystkiego ogarniać. Oczekuje, że gdy w podróży znajdzie się w trudnej sytuacji, profesjonalista pokieruje go do lekarza, zorganizuje leki czy zamówi transport. Dlatego rynek ubezpieczeń podróżnych będzie rósł zarówno pod względem przychodów, jak i bazy produktowej – wskazał prezes ESPT.

Więcej niż bezpieczeństwo

Rafał Buczak zwrócił uwagę, że zaufanie to coś więcej niż samo bezpieczeństwo – obejmuje także dostępność, jakość i różnorodność usług. Z kolei Łukasz Mikosz ocenił, że obecna sytuacja międzynarodowa może zwiększyć atrakcyjność Polski jako bezpiecznego kierunku turystycznego. Zgodził się z nim Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej, podkreślając jednocześnie znaczenie nowoczesnej promocji usług turystycznych.

– Kluczowa jest autentyczność miejsca. Nie podróżujemy już tylko po to, by „odhaczyć” lokalizację czy spędzić noc w hotelu. Chcemy poznać historię, która za nim stoi. Dlatego, promując Polskę za granicą, budujemy opowieść – o przygodzie, kulturze czy kulinariach – która ma być po prostu fascynująca – tłumaczył Jacek Janowski.

Gościem specjalnym Forum był Marcin Prokop – prezenter, mówca i podróżnik, który podzielił się własnymi doświadczeniami. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Patronem medialnym był XYZ.