Kategorie artykułu: Polityka Świat
Francuscy komandosi na pokładzie tankowca „Grinch”. Jak działa rosyjska flota cieni za europejskie miliardy
Szacuje się, że nawet 10–17 proc. światowej floty tankowców funkcjonuje dziś w tzw. flocie cieni, obsługując w dużej mierze rosyjski eksport ropy. Mowa o setkach wysłużonych jednostek, często bez realnego ubezpieczenia i z wyłączonym systemem AIS, które każdego miesiąca transportują dziesiątki milionów baryłek surowca. Mechanizm opiera się na zmianach bandery, fikcyjnych właścicielach i przeładunkach na pełnym morzu, a jego skuteczność pokazuje, jak ograniczona pozostaje egzekucja sankcji wobec Rosji.
28.01.2026, 04:15
Unijnym instytucjom łatwiej udowodnić tankowcom z "floty cieni" uchybienia formalne niż łamanie sankcji energetycznych. Fot. Eric BOUVET/Gamma-Rapho via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile tankowców liczy „flota cieni”.
- Jaki jest mechanizm jej działania i kto na tym zarabia.
- Ile obiektów „floty cieni” zajęła Francja.