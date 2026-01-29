Kategorie artykułu: Biznes Świat
Francuskie firmy wobec ceł Trumpa: kto zyskał, kto traci?
„Prowadzenie biznesu przypomina dziś jazdę na nartach we mgle” – to zdanie, powtarzane w kuluarach francuskich firm i zarządów, dobrze oddaje klimat, jak przedsiębiorstwa funkcjonują pod presją amerykańskich ceł Donalda Trumpa. Retoryka Białego Domu znów się zaostrza, a groźby nowych taryf – od 10 do nawet 200 proc. na wina i szampany – wracają na stół. Tymczasem francuskie przedsiębiorstwa nie tyle wygrywają z cłami Trumpa, ile uczą się z nimi żyć, a niektóre branże radzą sobie całkiem nieźle.
Francuski sektor lotniczy i kosmiczny nie ucierpiał na taryfach celnych. Radzą sobie coraz lepiej. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak radzą sobie francuskie firmy w dobie niepewności celnej Donalda Trumpa.
- Kto jest wygranym obecnej sytuacji niepewności.
- Jak Europa odpowiada na kolejne groźby celne USA.