Kategoria artykułu: Biznes
Fundacje rodzinne znów na celowniku. Rząd przedstawił propozycje zmian
Po trzech latach od wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej i zgodnie z jej zapisami przyszedł czas na przegląd prawa. Resort rozwoju w toku konsultacji z biznesem zebrał niemal 400 uwag, których analiza zaowocowała konkretnymi propozycjami zmian. Oto możliwe scenariusze dla fundacji rodzinnych.
19.06.2026, 04:45
Rząd ma przed sobą nie lada wyzwanie. Musi stworzyć takie prawo, by fundacje założone z myślą o sukcesji, działały w stabilnym, przewidywalnym i wolnym od nadużyć systemie. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakim reżimie podatkowym działają obecnie fundacje rodzinne i dlaczego tak licznie są zakładane.
- W jaki sposób podmioty, wykorzystując strukturę organizacyjno-prawną fundacji, oszczędzają na podatkach.
- Jakie zmiany w prawie rozważa rząd po analizie uwag fundatorów, przedsiębiorców i doradców podatkowych.