Artykuł sponsorowany
Fundusze dla przyszłości – wejdź w erę nowych technologii
Platforma na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP), realizowana przez PARP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), wzmacnia suwerenność technologiczną w kluczowych obszarach. Obecnie przedsiębiorcy mogą składać wnioski w naborach dla sektora biotechnologii (do 18 czerwca) oraz technologii cyfrowych i deeptech (do 16 lipca), ubiegając się o dofinansowanie 150 mln zł.
21.05.2026, 03:40
Europa ma ogromny potencjał w deep techu i nauce, a program STEP ma pomóc przekuć ten potencjał w technologiczną suwerenność Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest platforma STEP i jak w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki wspiera rozwój biotechnologii, deeptechu i technologii cyfrowych w Europie.
- Dlaczego Europa mimo silnego zaplecza naukowego wciąż przegrywa w wyścigu o finansowanie innowacji z USA i jak STEP ma ograniczyć „odpływ” najlepszych spółek za ocean.
- Które projekty otrzymują unijne wsparcie, od AI i chmury obliczeniowej po technologie cleantech i biotechnologię oraz jaką rolę w tym procesie odgrywa Polska i PARP.