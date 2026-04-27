Polska Strefa Inwestycji napędza rozwój firm. MŚP na czele zmian

W 2025 r. małe i średnie przedsiębiorstwa stały się głównymi beneficjentami Polskiej Strefy Inwestycji, uzyskując 71 proc. wszystkich wydanych decyzji o wsparciu przy deklarowanych nakładach inwestycyjnych o wartości miliardów złotych.

W ten ogólnopolski trend wpisuje się firma EAE Elektronik z Sanoka, która od 2006 r. dostarcza elektronikę dla motoryzacji, lotnictwa, kolejnictwa, ale także gospodarstw domowych i smart home.

Z małego zakładu z jedną halą produkcyjną firma rozwinęła się do 100-osobowej załogi, z zakładem, biurowcem i specjalistycznym sprzętem. Ale rozwój spowodował nieoczekiwane komplikacje. Dotychczasowy zakład przestał odpowiadać rosnącym potrzebom operacyjnym.

Gdy aktualny model przestaje wystarczać

Istniejący zakład oraz linie technologiczne zaczęły ograniczać dalszy wzrost firmy ze względu na maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych, nieoptymalny ciąg technologiczny, wydłużający procesy, oraz brak wolnej powierzchni magazynowej.

W odpowiedzi na te wyzwania spółka zdecydowała się na budowę całkowicie nowego zakładu produkcyjnego wraz z zapleczem biurowym i logistycznym. Zakupi także nowoczesne maszyny, które mają umożliwić jej wejście w segment średniej wielkości zamówień dla nowych kontrahentów.

– Pozyskane środki umożliwiły nam równoległą realizację kilku kluczowych części projektu, które w innym przypadku wdrażalibyśmy etapami. Dzięki temu skróciliśmy czas potrzebny na osiągnięcie kolejnych kamieni milowych i zwiększyliśmy skalę przedsięwzięcia pod względem docelowych mocy operacyjnych. Stabilne finansowanie pozwoliło nam również odpowiednio wcześnie zaangażować wykonawców i dostawców, ograniczając ryzyka opóźnień i wzrostu kosztów przedsięwzięcia – mówi Aleksandra Krajewska, dyrektor operacyjna (COO) EAE Elektronik.

Dodaje, że dzięki nowoczesnej infrastrukturze i optymalizacji procesów firma planuje znacząco skrócić czas realizacji zamówień, jednocześnie podnosząc jakość oferowanych usług.

– Poprawa efektywności operacyjnej umożliwi obsługę większych i bardziej wymagających kontraktów, w tym projektów o wyższym stopniu zaawansowania. Przełoży się to bezpośrednio na zwiększenie skali naszej działalności. Inwestycja otworzy nam również możliwość wejścia na nowe rynki i dywersyfikacji portfela klientów, co w dłuższej perspektywie wzmocni konkurencyjność firmy oraz stabilność przychodów – dodaje Aleksandra Krajewska.

Przedsięwzięcie o łącznej wartości 32,1 mln zł ma zostać ukończone w 2027 r. i jest realizowane w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Projekt jest finansowany ze środków własnych oraz pożyczki inwestycyjnej od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) z 12-letnim okresem spłaty, a decyzja o wsparciu z kwietnia 2025 r., wydana przez EURO-PARK Mielec, daje firmie zwolnienie podatkowe do 70 proc. kosztów kwalifikowanych na 15 lat.

– Cały proces ubiegania się o finansowanie był przejrzysty i uporządkowany, choć oczywiście wymagał od nas zaangażowania w opracowanie materiałów i dokumentów. Rozpoczęliśmy od przygotowania szczegółowej dokumentacji inwestycyjnej obejmującej biznesplan, analizy finansowe i harmonogram realizacji. Następnie projekt został poddany kilkuetapowej ocenie, w tym analizie opłacalności, ryzyka oraz wpływu na rozwój przedsiębiorstwa. Na bieżąco konsultowaliśmy poszczególne elementy projektu z ekspertami ARP, doprecyzowując założenia i wspólnie dostosowując strukturę finansowania do potrzeb inwestycji. Wsparcie merytoryczne ze strony ARP zdecydowanie ułatwiło nam sprawne przejście całego procesu i odpowiednie dopasowanie warunków finansowania, w tym harmonogramu, do specyfiki projektu – dodaje Aleksandra Krajewska.

Inwestycje nabierają tempa

Projekt realizowany w Sanoku wpisuje się w szerszy trend wzrostu aktywności inwestycyjnej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, która w 2025 r. zwiększyła wartość zadeklarowanych nakładów o 40 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Zarządzający obszarami strefowymi – łącznie 14 podmiotów, które swoim zasięgiem obejmują poszczególne regiony kraju - wydali 646 decyzji o wsparciu, co ma przełożyć się na zainwestowanie blisko 22 mld zł i utworzenie ponad 3,6 tys. nowych miejsc pracy w skali kraju.

Kluczową rolę w systemie odgrywa sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, który deklaruje nakłady inwestycyjne na poziomie 3,6 mld zł i utworzeni 936 nowych miejsc pracy.

Uzyskanie decyzji o wsparciu otwiera drogę do zwolnienia z podatku PIT/CIT sięgającego do 70 proc. kosztów kwalifikowanych, wykorzystywanego nawet do 15 lat. Korzyści są ogromne, inwestując 1 mln zł, firma może uzyskać nawet na 700 tys. zł zwolnienia. Dzięki temu większa część zysku pozostaje w firmie i może być reinwestowana. Inwestować można w całej Polsce – na gruntach prywatnych czy publicznych.

Aby otrzymać wsparcie PSI, inwestycja musi spełnić kryteria jakościowe oraz ilościowe, czyli minimalną wartość nakładów zależną od wielkości firmy i miejsca inwestycji. Przykładowo dla mikroprzedsiębiorcy realizującego nową inwestycję na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu czy Podlasiu minimalny nakład może wynosić 200 tys. zł, podczas gdy dla dużej firmy jest to 10 mln zł. Kryteria jakościowe nie są trudne do spełnienia. Jednym z nich jest samo posiadanie statusu MŚP, a inne obejmują m.in. robotyzację procesów, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, współpracę ze szkolnictwem branżowym czy zapewnienie dodatkowych pozapłacowych benefitów dla pracowników. Nie trzeba spełniać ich wszystkich – wystarczy kilka, a ile dokładnie, to zależy od lokalizacji inwestycji.

Od momentu uruchomienia instrumentu we wrześniu 2018 r. do końca 2025 r. wydano łącznie 3,7 tys. decyzji o deklarowanej wartości 154,4 mld zł, co wiąże się z powstaniem 55,6 tys. nowych stanowisk pracy.

Jak działa połączenie wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji z finansowaniem inwestycyjnym ARP

Firmy realizujące projekty inwestycyjne w ramach PSI – w każdej z czternastu stref ekonomicznych w Polsce – mogą je sfinansować lub refinansować pożyczką inwestycyjną od ARP. Agencja Rozwoju Przemysłu sama zarządza czterema specjalnymi strefami ekonomicznymi, więc dobrze rozumie cały proces wydawania decyzji i potrzeby finansowe przedsiębiorców – warunki tej pożyczki to odzwierciedlają.

Środki mogą być przeznaczone na budowę zakładów, zakup nieruchomości czy nowoczesnych linii produkcyjnych. Pożyczka ma charakter długoterminowy – nawet do 12 lat. To więcej niż standard bankowy. Dzięki temu spłaty nie obciążają mocno firmy i nie ograniczają jej płynności w fazie rozwoju inwestycji.

Wśród zarządzanych przez ARP stref jest wspomniany wcześniej EURO-PARK MIELEC, który specjalizuje się w przemyśle lotniczym i w ciągu siedmiu lat funkcjonowania PSI wydał łącznie 243 decyzje o deklarowanej wartości 8,5 mld zł, z czego 41 decyzji o wartości 1,3 mld zł przypadło na rok 2025.

Z kolei Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN wydała do końca 2025 r. 220 decyzji o łącznej wartości 9,8 mld zł. W zeszłym roku w tej strefie wydano też pierwszą w historii wszystkich polskich stref decyzję dla podmiotu z sektora zbrojeniowego, którą otrzymało MESKO S.A. z Kraśnika z deklarowanymi nakładami przekraczającymi 464 mln zł.

Całość uzupełniają strefa legnicka, skupiona na przemyśle elektronicznym oraz strefa starachowicka, rozwijająca głównie przemysł ciężki.

Lokalizacja inwestycji w strefach zarządzanych przez ARP, położonych w południowo-wschodniej Polsce może mieć istotne znaczenie dla biznesu.

Przedsiębiorcy realizujący tam projekty zyskują nie tylko najwyższy poziom zwolnienia podatkowego, ale także bezpośredni dostęp do nieruchomości przemysłowych, wsparcia technicznego oraz rozbudowanej sieci transportowej, która ułatwia dystrybucję towarów na rynki krajowe i zagraniczne. Autostrada A4, magistrala LHS, czyli szerokotorowa linia kolejowa biegnąca od terminala w śląskim Sławkowie przez hub w Woli Baranowskiej aż do granicy w Hrubieszowie, a także bliskość międzynarodowego lotniska w Rzeszowie, to istotna argumenty, zwłaszcza w kontekście procesu odbudowy Ukrainy.

Główne wnioski Polska Strefa Inwestycji stała się jednym z najważniejszych motorów rozwoju inwestycji w Polsce, a sektor MŚP jest jej głównym beneficjentem. Kluczową przewagą PSI jest możliwość znaczącego obniżenia kosztów inwestycji dzięki zwolnieniom podatkowym oraz dostępowi do stabilnego, długoterminowego finansowania. Przykład firmy EAE Elektronik pokazuje, że wsparcie publiczne może realnie przyspieszyć skalowanie biznesu, zwiększyć moce produkcyjne i otworzyć dostęp do nowych rynków.

Artykuł powstał na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu.