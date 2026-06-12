Kategorie artykułu: Biznes Technologia
G2A szykuje się do przejęć i celuje w miliard euro GMV. „Wziąłeś najlepsze z funduszu, bez funduszu” (WYWIAD)
G2A wychodzi daleko poza gaming. Po wejściu Krzysztofa Krawczyka do spółki jej twórca Bartosz Skwarczek zapowiada przejęcia i ekspansję w nowych kategoriach. Mówi też o dawnych kontrowersjach, zmianie modelu działania i o tym, dlaczego nie myśli o szybkim exicie.
12.06.2026, 05:50
Bartosz Skwarczek, twórca i prezes G2A Group, zapowiada mocną ekspansję firmy. Możliwe są przejęcia i rozwój nowych kategorii produktowych. Fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak G2A chce wykorzystać wejście Krzysztofa Krawczyka, by przejść od organicznego wzrostu do aktywnej strategii przejęć.
- Dlaczego firma odcięła się od części fizycznej sprzedaży i coraz mocniej stawia na cyfrowe produkty spoza gamingu.
- Jak Bartosz Skwarczek odpowiada na zarzuty dotyczące „szarej strefy” i dawnych kontrowersji wokół platformy.