Z CVC do G2A. Krzysztof Krawczyk inwestuje duże pieniądze w platformę e-commerce
Zaledwie kilka tygodni temu Krzysztof Krawczyk, szef warszawskiego biura funduszu CVC, ogłosił odejście z firmy po 11 latach. Jak dowiedziała się redakcja XYZ, został dużym inwestorem w firmie G2A. To pochodzący z polski, dziś działający globalnie, marketplace nie tylko dla graczy. Nadchodzi spora ofensywa inwestycyjna.
08.05.2026, 05:40
Krzysztof Krawczyk (z prawej), oprócz zaangażowania kapitałowego, objął także w G2A funkcję przewodniczącego rady doradczej. To nowy organ w G2A, biznesie założonym przez Bartosza Skwarczka. Fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego wejście Krzysztofa Krawczyka do G2A może oznaczać jeden z najważniejszych zwrotów w historii tej polskiej platformy.
- Jak G2A chce wykorzystać fuzje, przejęcia i sztuczną inteligencję do walki o globalną pozycję w cyfrowym handlu.
- Z jakimi kontrowersjami od lat mierzą się marketplace’y dla graczy i dlaczego ten model wciąż budzi emocje w branży gamingowej.