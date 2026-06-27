Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
200 umów, miliardy euro i nowy etap współpracy z Ukrainą. Co przyniosła konferencja w Gdańsku?
Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbyła się w cieniu politycznych sporów, jednak nie odgrywały one głównej roli. Uczestnicy przyznawali, że gdańska konferencja może przynieść lepsze efekty niż jej poprzednie edycje. Z kilku powodów, również politycznych.
27.06.2026, 08:49
Premier Julia Swyrydenko przewodziła ukraińskiej delegacji podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wydała wspólne oświadczenie z premierem Donaldem Tuskiem. Fot. PAP/Adam Warżawa
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie znaczenie miała Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.
- Jakie ustalenia przyniosła Konferencja.
- O czym rozmawiano w kontekście przyszłości Ukrainy.