Kategoria artykułu: Biznes
Czy dzięki AI ceny audytu spadną? W krótkim terminie mogą nawet… urosnąć
W Wielkiej Brytanii władzom KPMG udało się wynegocjować niższe stawki za audyt od Grant Thorntona. Argument? Część pracy przejęła sztuczna inteligencja. Przedstawiciele polskiego świata audytu twierdzą, że wykorzystanie AI pozwala na wyższą jakość usług, ale niekoniecznie obniża ich cenę.
27.02.2026, 03:45
Cena audytu zależy od wielu czynników, nie tylko od technologii. AI jest tylko jednym z elementów układanki. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy fakt wykorzystywania technologii w audycie może przemawiać za obniżką cen.
- Jakie czynniki wpływają na wynagrodzenie firm audytorskich.
- Jak na polskim rynku wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w pracy biegłych rewidentów.