KPMG wynegocjowało niższe opłaty od audytora… bo część pracy może wykonać AI

KPMG wynegocjowało niższe stawki od swojego audytora, Grant Thornton UK, powołując się na możliwości sztucznej inteligencji – donosi „Financial Times”. Do burzliwych negocjacji miało dojść w ubiegłym roku.

KPMG, jedna z największych firm audytorskich na świecie, wynegocjowało od własnego audytora, Grant Thornton UK, niższą cenę za audyt. Rozmowy prowadziła Michaela Peisger, która na początku 2025 r. została dyrektorem finansowym KPMG International. Według ustaleń „FT” argumentowała, że dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji audyt będzie łatwiejszy i szybszy, a co za tym idzie – tańszy. Dodatkowym argumentem miało być doświadczenie zdobyte w poprzednich latach oraz niski stopień skomplikowania dokumentacji.

Polecamy: Zatrudnia cię algorytm. Jak dokonuje się przełom w rekrutacji

KPMG miało zagrozić, że znajdzie innego audytora w przypadku odmowy.

„KPMG International oświadczyło, że nie komentuje 'poufnych ustaleń handlowych', ale z dokumentów księgowych złożonych w zeszłym miesiącu w brytyjskim rejestrze spółek wynika, że Grant Thornton zgodził się na znaczną obniżkę wynagrodzenia” – tłumaczy „FT”.

Spółka zapłaciła w 2025 r. za audyt 357 tys. dolarów wobec 416 tys. dolarów w 2024 r. To spadek o 15 proc.

„Wysokiej jakości audyty w dużym stopniu opierają się na fachowej ocenie ludzkiej, więc nasze opłaty odzwierciedlają zarówno koszty naszego personelu, jak i koszty technologii, która go wspiera. Wraz z ewolucją tych dwóch elementów mogą ewoluować również modele cenowe” – przekazał „FT” Grant Thornton w odpowiedzi na pytania.

Z kolei KPMG zapewniło, że „chociaż prawdą jest, że AI może zwiększać wydajność, opracowywanie i obsługa systemów AI mogą generować dodatkowe koszty”.

KPMG to spółka parasolowa z siedzibą w Londynie. Świadczy usługi audytorskie i doradcze. Należy do tzw. Big Four, czyli grupy największych firm audytorskich, którą współtworzy z Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers oraz Deloitte.

Grant Thornton także zajmuje się działalnością audytorską i, podobnie jak KPMG, ma siedzibę w Wielkiej Brytanii.

Źródło: „Financial Times”