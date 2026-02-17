Kategoria artykułu: Newsy
Giełda świeci się na czerwono, a KGHM pogłębia straty. Dzień na GPW 17 lutego 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami wszystkich najważniejszych indeksów na warszawskiej giełdzie. KGHM po raz drugi z rzędu odnotowało największą stratę wśród spółek WIG20. Tylko pięć spółek indeksu blue chipów zakończyło dzień ze wzrostami.
Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się zdecydowanymi spadkami. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW 16 lutego 2026 r.,
- Kto był liderem wzrostu, a której spółce notowania spadły w największym stopniu.,
- Co wpływa na sytuację na GPW.