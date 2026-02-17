Giełda świeci się na czerwono, a KGHM pogłębia straty. Dzień na GPW 17 lutego 2026 r.

Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się zdecydowanymi spadkami. WIG20 zniżkował o 1,27 proc., a szeroki WIG – o 1,15 proc.

Na minusie dzień zakończyły także indeksy mWIG40 (–0,94 proc.) oraz sWIG80 (–0,34 proc.).

– Dzisiejsza sesja ma charakter korekcyjny i ma to związek z tym, co się dzieje w Stanach, gdzie widzimy wyraźne minusy. Sentyment się popsuł i na tym tracą nasze spółki – tłumaczy analityk Noble Securities Mateusz Chrzanowski.

KGHM znów z największym spadkiem

W Warszawie największe spadki na indeksie blue chipów notuje drugą sesję z rzędu KGHM. Akcje spółki straciły we wtorek niemal 6,46 proc. po tym, jak w poniedziałek spadły o prawie 4 proc.

– To kwestia notowań miedzi. W tym tygodniu nie ma inwestorów z Chin, ponieważ świętują Nowy Rok, a to ogranicza aktywność na surowcach i nie sprzyja utrzymaniu cen miedzi – mówi analityk.

We wtorek surowiec w dostawach 3-miesięcznych traci na londyńskiej LME ok. 2 proc.

Notowania KGHM są w ostatnich tygodniach bardzo zmienne. Od początku roku cena akcji miedziowego giganta waha się od 274 do 396 zł. Rok zaczynała od 280,8 zł, a we wtorek spadła do 285,3 zł.

Pepco liderem wzrostów

Choć to KGHM zaliczyło największe straty na parkiecie we wtorek, to bynajmniej nie jest jedyną spółką, która odnotowała straty. Tylko pięć spółek zakończyło dzień na zielono. To Alior (+0,42 proc.), CD Projekt (+0,45 proc.), Santander (+0,47 proc.), MBank (+0,59 proc.) i Pepco, które jest liderem wzrostów. Notowania spółki wzrosły o 1,2 proc.

Pepco zwyżkuje czwarty raz z rzędu, a na trzech poprzednich sesjach jej kurs poszedł w górę o ponad 5 proc. Od początku roku jej akcje straciły jednak ponad 4 proc.

Pozostałe 15 spółek indeksu blue chipów odnotowało straty. Największe – poza KGHM – dotknęły Orlen (–2,37 proc.), Budimex (–2,32 proc.), Grupa Kęty (–2,05 proc.) i LPP (–2,01 proc.). O ponad 1 proc. zniżkowały także CCC, Allegro i Kruk.

Górnictwo i paliwa z największymi spadkami

Wśród indeksów sektorowych największy spadek, o 6,3 proc., zaliczyło górnictwo. KGHM ma tam 95-procentowy udział w portfelu.

Mocno stracił też sektor paliwowy (–2,4 proc.). Wyraźnie spadły także sektory chemiczny (–2,2 proc.), informatyczny (–2 proc.), odzieżowy (–1,9 proc.) oraz budowlany (–1,6 proc.). „Na zero” wyszły z kolei sektor bankowy oraz energetyczny.

– Nie traktowałbym dzisiejszej sesji jako prognostyka na cały tydzień – mówi mimo wtorkowych spadków analityk Mateusz Chrzanowski.