Kategoria artykułu: Newsy

KGHM z mocnym spadkiem, Santander liderem wzrostów na WIG20. Dzień na GPW 16 lutego 2026 r.

Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wyraźny spadek akcji KGHM. Najmocniej na WIG20 wzrósł Santander, a większość głównych indeksów utrzymała umiarkowane wzrosty. Na świecie dzień był spokojny, bo w Chinach rozpoczęło się świętowanie Nowego Roku, a w USA – Dnia Prezydenta. 

Miguel Ciołczyk Garcia - autor artykułu - profil
16.02.2026, 17:46
logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak wyglądała sesja na GPW 16 lutego 2026 r.,
  2. Kto był liderem wzrostu, a której spółce notowania spadły w największym stopniu.,
  3. Co wpływa na sytuację na GPW.
Dzisiaj na giełdzie nie dzieje się zbyt dużo. Początek tygodnia jest dość wytłumiony. Amerykanie świętują Dzień Prezydentów, więc nie ma handlu kasowego na Wall Street w USA. Również przed sesją, w trakcie sesji azjatyckiej, nie wydarzyło się zbyt wiele – ocenił Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

W Chinach inwestorzy mają wolne przez cały tydzień. To efekt Księżycowego Nowego Roku.

Na warszawskiej giełdzie KGHM rozpoczął jednak dzień od wyraźnego spadku o ponad 2,5 proc., który na koniec dnia pogłębił się do 3,91 proc.to największy spadek wśród spółek WIG20.

W piątek zarząd KGHM przekazał, że rozpoczął przegląd przygotowywanej strategii grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź 2055+. Spółka zapowiedziała też audyt przestrzegania zasad ładu korporacyjnego i sprawowania efektywnego nadzoru właścicielskiego w grupie, w szczególności w latach 2015-2023.

Na akcje KGHM mogły też wpłynąć spadki cen miedzi na światowych rynkach. Po tym, jak zapasy surowca na giełdach w Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju wzrosły w piątek do ponad najwyższego poziomu od 2003 r., jego ceny zaczęły lekko iść w dół.

Myślę, że spadek jest pochodną nowo wydanej rekomendacji dla spółki – stwierdził jednak Konrad Ryczko.

Santander liderem wzrostów

Poza KGHM, Żabką (–0,68 proc.) i Budimexem (–0,16 proc.) wszystkie spółki indeksu blue chipów zakończyły dzień na zielono.

Liderem wzrostów był Santander, którego akcje podrożały o 1,87 proc.

Dobrze radziły sobie także Pepco (+ 1,74 proc.), (+ 1,59 proc.), Orange (+ 1,56 proc.) i MBank (+ 1,04 proc.).

Główne indeksy utrzymują wzrosty

Na zamknięciu sesji wzrost WIG20 wyniósł 0,14 proc., a szeroki WIG – 0,32 proc.

Z kolei mWIG40 zakończył poniedziałek wzrostem o 0,95 proc. Indeks sWIG80 wzrósł za to o 0,20 proc.

Wzrosty odnotowano także na WIG30 (+ 0,28 proc.) oraz WIGdiv (+ 0,61 proc.).

Silna energia, słabe górnictwo

Spośród sektorów najmocniej, bo o ponad 2 proc., wzrósł WIG Energia, ciągnięty przez dobre wyniki Tauronu (+2,85 proc.), PGE (+1,59 proc.) i Enei (+1,58 proc.).

Wzrost o ponad 0,9 proc. zaliczył WIG Gry, w którym CD Projekt (+0,9 proc.) ma 85-procentowy udział w portfelu. Z kolei WIG-Banki wzrósł o prawie o ok. 0,8 proc.

Spadek o ponad 3,6 proc. zanotował natomiast sektor WIG Górnictwo. W tym przypadku "winnym" złych wyników sektora jest KGHM – akcje spółki stanowią 95 proc. portfela.

Źródło: XYZ, PAP

Główne wnioski

  1. Poniedziałek był stosunkowo spokojnym dniem na warszawskiej giełdzie, na co wpłynęła mniejsza aktywność na światowych rynkach, obniżona przez świętowanie Nowego Roku w Chinach i Dnia Prezydenta w USA.
  2. Spośród spółek WIG20 liderem wzrostów był Santander, którego akcje w poniedziałek podrożały o 1,87 proc. Z kolei największy spadek – o niemal 4 proc. – odnotowało KGHM.
  3. Wszystkie główne indeksy utrzymały w poniedziałek wzrosty. Spośród indeksów sektorowych pozytywnie wyróżnił się WIG Energia, a negatywnie – WIG Górnictwo, czego powodem był spadek notowań KGHM.