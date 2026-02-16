KGHM z mocnym spadkiem, Santander liderem wzrostów na WIG20. Dzień na GPW 16 lutego 2026 r.

– Dzisiaj na giełdzie nie dzieje się zbyt dużo. Początek tygodnia jest dość wytłumiony. Amerykanie świętują Dzień Prezydentów, więc nie ma handlu kasowego na Wall Street w USA. Również przed sesją, w trakcie sesji azjatyckiej, nie wydarzyło się zbyt wiele – ocenił Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

W Chinach inwestorzy mają wolne przez cały tydzień. To efekt Księżycowego Nowego Roku.

Na warszawskiej giełdzie KGHM rozpoczął jednak dzień od wyraźnego spadku o ponad 2,5 proc., który na koniec dnia pogłębił się do 3,91 proc. – to największy spadek wśród spółek WIG20.

W piątek zarząd KGHM przekazał, że rozpoczął przegląd przygotowywanej strategii grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź 2055+. Spółka zapowiedziała też audyt przestrzegania zasad ładu korporacyjnego i sprawowania efektywnego nadzoru właścicielskiego w grupie, w szczególności w latach 2015-2023.

Na akcje KGHM mogły też wpłynąć spadki cen miedzi na światowych rynkach. Po tym, jak zapasy surowca na giełdach w Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju wzrosły w piątek do ponad najwyższego poziomu od 2003 r., jego ceny zaczęły lekko iść w dół.

– Myślę, że spadek jest pochodną nowo wydanej rekomendacji dla spółki – stwierdził jednak Konrad Ryczko.

Santander liderem wzrostów

Poza KGHM, Żabką (–0,68 proc.) i Budimexem (–0,16 proc.) wszystkie spółki indeksu blue chipów zakończyły dzień na zielono.

Liderem wzrostów był Santander, którego akcje podrożały o 1,87 proc.

Dobrze radziły sobie także Pepco (+ 1,74 proc.), (+ 1,59 proc.), Orange (+ 1,56 proc.) i MBank (+ 1,04 proc.).

Główne indeksy utrzymują wzrosty

Na zamknięciu sesji wzrost WIG20 wyniósł 0,14 proc., a szeroki WIG – 0,32 proc.

Z kolei mWIG40 zakończył poniedziałek wzrostem o 0,95 proc. Indeks sWIG80 wzrósł za to o 0,20 proc.

Wzrosty odnotowano także na WIG30 (+ 0,28 proc.) oraz WIGdiv (+ 0,61 proc.).

Silna energia, słabe górnictwo

Spośród sektorów najmocniej, bo o ponad 2 proc., wzrósł WIG Energia, ciągnięty przez dobre wyniki Tauronu (+2,85 proc.), PGE (+1,59 proc.) i Enei (+1,58 proc.).

Wzrost o ponad 0,9 proc. zaliczył WIG Gry, w którym CD Projekt (+0,9 proc.) ma 85-procentowy udział w portfelu. Z kolei WIG-Banki wzrósł o prawie o ok. 0,8 proc.

Spadek o ponad 3,6 proc. zanotował natomiast sektor WIG Górnictwo. W tym przypadku "winnym" złych wyników sektora jest KGHM – akcje spółki stanowią 95 proc. portfela.

Źródło: XYZ, PAP