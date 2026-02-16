Kategoria artykułu: Newsy
KGHM z mocnym spadkiem, Santander liderem wzrostów na WIG20. Dzień na GPW 16 lutego 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wyraźny spadek akcji KGHM. Najmocniej na WIG20 wzrósł Santander, a większość głównych indeksów utrzymała umiarkowane wzrosty. Na świecie dzień był spokojny, bo w Chinach rozpoczęło się świętowanie Nowego Roku, a w USA – Dnia Prezydenta.
Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW 16 lutego 2026 r.,
- Kto był liderem wzrostu, a której spółce notowania spadły w największym stopniu.,
- Co wpływa na sytuację na GPW.