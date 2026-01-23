Kategorie artykułu: Biznes Świat
Giełdowy debiut CSG uczynił Michala Strnada najzamożniejszym Czechem
W piątek na parkietach w Amsterdamie i Pradze zadebiutował koncern zbrojeniowo-przemysłowy Czechoslovak Group (CSG). Akcje spółki podrożały o niemal jedną trzecią, a jej kapitalizacja przekroczyła 30 mld euro. W efekcie majątek Michala Strnada, prezesa i głównego akcjonariusza CSG, wzrósł do prawie 765 mld koron czeskich. To o ponad dwa razy więcej niż majątek dotychczasowej liderki rankingu najbogatszych Czechów, Renáty Kellnerovej.
Michal Strnad, prezes i główny akcjonariusz CSG podczas debiutu giełdowego tej spółki w Amsterdamie. Fot. Lina Selg/Bloomberg
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zadebiutował na giełdzie w Amsterdamie i Pradze koncern zbrojeniowy Czechoslovak Group.
- W jakim stopniu zmieniło to stan posiadania Michala Strnada, prezesa i głównego akcjonariusza tej spółki.
- Co oferta publiczna i debiut giełdowy CSG oznacza dla obu giełd, na których jest dziś notowana ta firma.