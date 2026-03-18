Główne indeksy na czerwono, Orange i Budimex najlepsze w WIG20. Dzień na GPW 18 marca 2026 r.

Główne indeksy warszawskiej giełdy zamknęły środową sesję ze stratami. Szeroki WIG spadł o 0,7 proc., a WIG20 – o 0,65proc.

Spadki odnotowały także mWIG40 (–1 proc.) i sWIG80 (–0,6 proc.).

CD Projekt najsłabszy w WIG20, Orange i Budimex liderami

Najgorszy wynik wśród spółek WIG20 odnotował w środę CD Projekt. Akcje spółki potaniały o 2,8 proc.

Wyraźnie spadły także Modivo oraz KGHM (po 2,4 proc.), a także Orlen (–2,1 proc.) i Pepco (–2 proc.). O ponad 1 proc. potaniały też notowania Żabki i PGE.

Po przeciwnej stronie indeksu blue chipów znalazły się Orange i Budimex, których akcje podrożały o 1,8 proc. Tym samym spółki dzielą tytuł środowego lidera wzrostów.

Niewiele gorzej radził sobie Kruk (+1,6 proc.).

Spółki energetyczne wytracają część wzrostów

Spółki energetyczne, które we wtorek osiągnęły dwucyfrowe wzrosty, w środę zniżkowały, choć w znacznie mniejszym stopniu.

Akcje Enei potaniały o 2,2 proc., Tauronu o 1,9 proc., a PGE – o 1,3 proc. Indeks sektorowy WIG-Energia wyniósł na zamknięciu sesji –1,7 proc.

Wyraźne spadki zaliczyły też sektor gier komputerowych (–2,6 proc.), górniczy (–2,3 proc.) i paliwowy (–2,1 proc.) i . Każdy z nich zależy od jednej dominującej spółki notowanej w WIG20, których spadki w środę pociągnęły całe indeksy w dół. W przypadku gier jest to CD Project, w w przypadku górnictwa jest KGHM, a w przypadku paliw – Orlen.

Na największym plusie dzień zakończyły za to sektory budowniczy i spożywczy, ze wzrostem o 0,8 proc.

Z kolei banki spadły o niecałe 0,1 proc.

Rynki czekają na decyzję Fed

Inwestorzy na całym świecie wyczekują decyzji Fed ws. wysokości stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

– Do niedawna mówilibyśmy jeszcze o sporej szansie na obniżkę, bo choć faworyzowana przez Fed miara inflacji nadal pokazuje ją sporo powyżej celu 3,1 proc., to projekcje zakładały spadek, a rynek pracy nie jest przesadnie silny. Jednak ropa po 100 dolarów zmienia te kalkulacje. Fed na ten moment nie będzie rozważać podwyżek stóp, ale oczekiwane obniżki mocno się odsuwają – ocenia Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB.

Decyzja zapadnie o godz. 19 czasu polskiego.

– Rynkowy konsensus jest właściwie pewny pozostawienia stóp na niezmienionych poziomach, tj. w przedziale 3,50–3,75 proc. Taki scenariusz wyceniany jest z 99-procentowym prawdopodobieństwem – wskazują z kolei analitycy BM Alior Banku.