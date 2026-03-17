Akcje PGE z dwucyfrowym wzrostem, główne indeksy w górę. Allegro znów najgorsze w WIG20. Dzień na GPW 17 marca 2026 r.

Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła wyraźne wzrosty głównych indeksów. WIG20 urósł o 2,05 proc., a szeroki WIG zakończył dzień ze wzrostem o 2,2 proc.

Jeszcze mocniej rósł indeks mWIG40, który na zamknięciu wyniósł 3,1 proc. Bardziej dyskretnie dzień zakończył sWIG80, osiągając wzrost na poziomie 0,8proc.

– Na szerokim rynku panuje lekki optymizm. Mam wrażenie, że od początku tygodnia nastąpiło ocieplenie w geopolityce. Co prawda, była jakaś eskalacja militarna, Dubaj znowu został ostrzelany, ale wygląda na to, że wszystkie strony konfliktu uznały, że trzeba w końcu coś zrobić w kwestii cieśniny Ormuz. Amerykanie powiedzieli, że nie ostrzeliwują irańskich statków, a Irańczycy, że każdy kto nie jest Amerykaninem, czy nie pływa pod izraelską banderą może przepływać przez cieśninę – mówi Konrad Ryczko z DM BOŚ.

Bohaterami wtorkowej sesji były spółki energetyczne.

Dwucyfrowe wzrosty PGE, Enei i Tauronu

– Dzisiaj mamy reakcję na spółkach energetycznych, zarówno polskich, jak i europejskich –stwierdza z kolei Michał Kozak, analityk DM Trigon.

We wtorek indeks WIG-energia wzrósł o 10,7 proc. Odpowiadają za to wzrosty akcji PGE, które podrożały o 13,7 proc., ale też Enei (+11,7 proc.) i Tauronu (+10,1 proc.). Te trzy spółki mają łącznie prawie 90-procentowy udział w portfelu.

Według eksperta wzrosty to efekt poniedziałkowych zapowiedzi szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Stwierdziła ona, że system ETS musi zostać dostosowany do nowych realiów. Zapowiedziała też bardziej realistyczną ścieżkę dekarbonizacji.

– Zapowiedź KE oznacza więcej darmowych uprawnień CO2 dla przemysłu i wolniejszy proces wycofywania uprawnień z rynku. Zgodnie z naszymi przypuszczeniami nie zapowiada się na radykalny zwrot w polityce klimatycznej ani w ETS, tym bardziej w merit order. Przyjęcie pułapów cenowych na poziomie UE dla gazu jest według nas mało prawdopodobne. Jest natomiast możliwe na poziomie budżetów krajowych: wybór padnie prawdopodobnie na zgody na subsydia dla odbiorców na poziomie krajowym. Ten scenariusz w naszej opinii może ograniczyć odbicie cen CO2, co może być pozytywne dla wyników PGE – tłumaczy Michał Kozak.

Jego zdaniem spadki, które w ostatnich dniach notowały spółki energetyczne, były zbyt duże.

– Były obawy o dystrybucję z powodu ryzyk w tym obszarze, ale uważamy, że polski sektor energetyczny przereagował, porównując do notowań spółek europejskich – wyjaśnia.

Orlen w cieniu notowań PGE, Allegro znów najsłabsze

Z prawie 14-procentowym wzrostem PGE zostało niekwestionowanym liderem wzrostów w WIG20, jednak mocny wzrost zaliczył też Orlen. Akcje multienergetycznego giganta podrożały bowiem we wtorek o niemal 5 proc.

Dobrze radziły sobie we wtorek także Grupa Kęty (+3,9 proc.), Pekao (+3,7 proc.) i Alior (+3,1 proc.).

Wyraźnie podrożały też akcje mBanku (+2,6 proc.), Santandera (+2,1 proc.), PZU (+2,5 proc.), Orange (+2,4 proc.), PKO BP (+1,3 proc.) i Żabki (+1,2 proc.).

Tylko pięć spółek w indeksie blue chipów zakończyło dzień na minusie. To Dino, CD Projekt, Budimex, KGHM i Allegro. Ta ostatnia, ze spadkiem o 1,1 proc., była drugi dzień z rzędu najgorszą spółką WIG20, po spadku o 1,3 proc. w poniedziałek.

Energia przyćmiewa wzrost innych sektorów

Choć to sektor energetyczny zaliczył największy wzrost we wtorek, wiele indeksów zakończyło sesję z mocnymi zwyżkami. To m.in. paliwa (+4,9 proc.), gdzie Orlen ma 99-procentowy udział, ale też motoryzacja (+3,3 proc.).

Niewiele gorzej prezentowały się banki (+2,4 proc.) oraz firmy z sektora nieruchomości (+2 proc.). Z kolei najgorszy na wtorkowej sesji okazał się sektor medialny, spadając o 1,2 proc.