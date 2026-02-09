Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Na GPW dominowała zieleń, akcje Budimexu wzrosły najbardziej. Dzień na GPW 9 lutego 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wzrost wartości głównych indeksów. Spółki notowane na warszawskim parkiecie skorzystały z optymizmu, jaki udzielił się inwestorom po ogłoszeniu przejęcia akcji InPostu.
09.02.2026, 18:12
Wnętrze budynku Giełdy Papierów Wartościowych. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak minęła sesja na GPW 9 lutego 2026 r.
- Jakie wydarzenie miało wpływ na akcje spółek z warszawskiego parkietu.
- Kto był liderem wzrostu, a której spółce notowania spadły w największym stopniu.