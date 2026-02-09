Pilne
Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Na GPW dominowała zieleń, akcje Budimexu wzrosły najbardziej. Dzień na GPW 9 lutego 2026 r.

Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wzrost wartości głównych indeksów. Spółki notowane na warszawskim parkiecie skorzystały z optymizmu, jaki udzielił się inwestorom po ogłoszeniu przejęcia akcji InPostu.

09.02.2026, 18:12
Wnętrze budynku Giełdy Papierów Wartościowych
Wnętrze budynku Giełdy Papierów Wartościowych. Fot. Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak minęła sesja na GPW 9 lutego 2026 r.
  2. Jakie wydarzenie miało wpływ na akcje spółek z warszawskiego parkietu.
  3. Kto był liderem wzrostu, a której spółce notowania spadły w największym stopniu.
Główny indeks Giełdy Papierów Wartościowych – WIG wzrósł w poniedziałek do poziomu 126 711,85 pkt, co oznacza poprawę wartości względem otwarcia notowań o 1,11 proc. Nie inaczej dzień zakończył się dla indeksu WIG20, którego wartość na koniec sesji wynosiła 3432,15 pkt, czyli o 1,17 proc. więcej niż w godzinach porannych.

Można śmiało stwierdzić, że zieleń na GPW zdominowała dzisiejszy handel na warszawskim parkiecie, ponieważ dzień na plusie zakończyły też pomniejsze indeksy – WIG30 wzrósł o 1,27 proc., mWIG40 o 1,17 proc., a sWIG80 o 1,38 proc.

Jak wskazał w komentarzu Mikołaj Sobierajski, analityk XTB, inwestorom znad Wisły udzielił się dobry nastrój po tym, jak o poranku pojawiła się wiadomość o przejęciu InPostu. Nowymi-starymi właścicielami zostanie konsorcjum składające się z funduszu private equity Advent International, czeskiego holdingu inwestycyjnego PPF, spółki inwestycyjnej założonej przez Rafała Brzoskę A&R Investments oraz amerykańskiego giganta branży logistycznej FedEx. Wszyscy, z wyjątkiem spółki z USA, zasiadają już w akcjonariacie InPostu.

Co prawda InPost nie jest notowany w Warszawie, lecz w Amsterdamie. Zdaniem Mikołaja Sobierajskiego nie stanęło to jednak na przeszkodzie, aby inwestorzy zwrócili uwagę na GPW. Chociaż żadnej spółce z rodzimej giełdy nie udało się wykręcić takiego wyniku jak InPostowi, którego notowania na zamknięciu wzrosły o 12,91 proc.

Dzień na GPW. Budimex liderem, Orlen notuje spadek

W Polsce natomiast dziennym liderem wzrostu były akcje Budimeksu, które zakończyły handel, będąc o 6,56 proc. na plusie. Drugie co do wielkości tempo zaliczyły notowania CD Projekt Red (3,67 proc.). Wpływ na ten wynik mogły mieć informacje przekazane przez dom maklerski Noble Securities.

Z jego analizy wynika, że polski producent gier w tym roku wyda nowy dodatek do swojego największego hitu, czyli „Wiedźmina 3”. Według StrefyInwestorów.pl Noble Securities szacuje, że dodatkowa zawartość kosztowałaby graczy 30 dolarów, a sama spółka prognozuje sprzedaż 11 mln sztuk. Sam „Wiedźmin 3” miał premierę ponad 10 lat temu i w tym czasie rozszedł się w ponad 60 mln egzemplarzy.

Dobrze dzisiejszą sesję mogą też wspominać akcjonariusze Grupy Kęty, której notowania wzrosły o 3,56 proc. W podobnym tempie zwyżkowały również akcje KGHM (3,28 proc.). Rano minister aktywów państwowych Wojciech Balczun poinformował, że do końca lutego zostanie wyłoniony nowy prezes miedziowego giganta.

Wzrost akcji zaliczyły też banki na GPW. Najlepiej poradził sobie Alior, którego kurs na koniec handlu wzrósł o 2,07 proc. W przypadku pozostałych spółek z sektora notowania wzrosły następująco: mBank (1,97 proc.), Santander/Erste Group (1,32 proc.), Pekao (0,78 proc.) oraz PKO BP (0,71 proc.).

Wśród dwudziestu największych spółek znalazły się tylko trzy, których akcje potaniały. Są nimi PGE (-1,34 proc.), Orlen (-0,61 proc.) oraz PZU (-0,08 proc.). W przypadku koncernu naftowego mogła to być opóźniona reakcja inwestorów na informacje opublikowane w piątek wieczorem. Orlen wskazał bowiem, że może dokonać odpisu wartości aktywów na blisko 2,5 mld zł, co ma m.in. związek z inwestycją Nowa Chemia.

Główne wnioski

  1. Poniedziałkowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła wzrosty na wszystkich głównych indeksach. WIG i WIG20 zakończyły dzień wyraźnie na plusie, podobnie jak pozostałe indeksy, takie jak WIG30, mWIG40 i sWIG80. Pozytywnym bodźcem dla GPW okazała się informacja o przejęciu InPostu.
  2. Wśród polskich spółek największe wzrosty osiągnął Budimex, którego akcje zakończyły sesję z wynikiem przekraczającym sześć procent. Wysokie tempo wzrostu zanotował także CD Projekt Red, co mogło być związane z analizą Noble Securities sugerującą premierę nowego dodatku do gry „Wiedźmin 3”. Według domu maklerskiego DLC może kosztować 30 dolarów i sprzedać się w 11 mln egzemplarzach.
  3. Sektor bankowy zakończył sesję w większości na plusie, a najlepszy wynik osiągnął Alior. Mimo dominującej poprawy notowań w WIG20, to trzy spółki z indeksu zaliczyły spadki. Były to PGE, PZU i Orlen, w przypadku którego mogło być to związane opóźnioną reakcją rynku na zapowiedź odpisu wartości aktywów na 2,5 mld zł związanego m.in. z inwestycją Nowa Chemia.