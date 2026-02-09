Na GPW dominowała zieleń, akcje Budimexu wzrosły najbardziej. Dzień na GPW 9 lutego 2026 r.

Główny indeks Giełdy Papierów Wartościowych – WIG wzrósł w poniedziałek do poziomu 126 711,85 pkt, co oznacza poprawę wartości względem otwarcia notowań o 1,11 proc. Nie inaczej dzień zakończył się dla indeksu WIG20, którego wartość na koniec sesji wynosiła 3432,15 pkt, czyli o 1,17 proc. więcej niż w godzinach porannych.

Można śmiało stwierdzić, że zieleń na GPW zdominowała dzisiejszy handel na warszawskim parkiecie, ponieważ dzień na plusie zakończyły też pomniejsze indeksy – WIG30 wzrósł o 1,27 proc., mWIG40 o 1,17 proc., a sWIG80 o 1,38 proc.

Jak wskazał w komentarzu Mikołaj Sobierajski, analityk XTB, inwestorom znad Wisły udzielił się dobry nastrój po tym, jak o poranku pojawiła się wiadomość o przejęciu InPostu. Nowymi-starymi właścicielami zostanie konsorcjum składające się z funduszu private equity Advent International, czeskiego holdingu inwestycyjnego PPF, spółki inwestycyjnej założonej przez Rafała Brzoskę A&R Investments oraz amerykańskiego giganta branży logistycznej FedEx. Wszyscy, z wyjątkiem spółki z USA, zasiadają już w akcjonariacie InPostu.

Co prawda InPost nie jest notowany w Warszawie, lecz w Amsterdamie. Zdaniem Mikołaja Sobierajskiego nie stanęło to jednak na przeszkodzie, aby inwestorzy zwrócili uwagę na GPW. Chociaż żadnej spółce z rodzimej giełdy nie udało się wykręcić takiego wyniku jak InPostowi, którego notowania na zamknięciu wzrosły o 12,91 proc.

Dzień na GPW. Budimex liderem, Orlen notuje spadek

W Polsce natomiast dziennym liderem wzrostu były akcje Budimeksu, które zakończyły handel, będąc o 6,56 proc. na plusie. Drugie co do wielkości tempo zaliczyły notowania CD Projekt Red (3,67 proc.). Wpływ na ten wynik mogły mieć informacje przekazane przez dom maklerski Noble Securities.

Z jego analizy wynika, że polski producent gier w tym roku wyda nowy dodatek do swojego największego hitu, czyli „Wiedźmina 3”. Według StrefyInwestorów.pl Noble Securities szacuje, że dodatkowa zawartość kosztowałaby graczy 30 dolarów, a sama spółka prognozuje sprzedaż 11 mln sztuk. Sam „Wiedźmin 3” miał premierę ponad 10 lat temu i w tym czasie rozszedł się w ponad 60 mln egzemplarzy.

Dobrze dzisiejszą sesję mogą też wspominać akcjonariusze Grupy Kęty, której notowania wzrosły o 3,56 proc. W podobnym tempie zwyżkowały również akcje KGHM (3,28 proc.). Rano minister aktywów państwowych Wojciech Balczun poinformował, że do końca lutego zostanie wyłoniony nowy prezes miedziowego giganta.

Wzrost akcji zaliczyły też banki na GPW. Najlepiej poradził sobie Alior, którego kurs na koniec handlu wzrósł o 2,07 proc. W przypadku pozostałych spółek z sektora notowania wzrosły następująco: mBank (1,97 proc.), Santander/Erste Group (1,32 proc.), Pekao (0,78 proc.) oraz PKO BP (0,71 proc.).

Wśród dwudziestu największych spółek znalazły się tylko trzy, których akcje potaniały. Są nimi PGE (-1,34 proc.), Orlen (-0,61 proc.) oraz PZU (-0,08 proc.). W przypadku koncernu naftowego mogła to być opóźniona reakcja inwestorów na informacje opublikowane w piątek wieczorem. Orlen wskazał bowiem, że może dokonać odpisu wartości aktywów na blisko 2,5 mld zł, co ma m.in. związek z inwestycją Nowa Chemia.