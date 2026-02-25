GPW. KGHM wśród najsilniejszych spółek. Najgorzej radziły sobie za to Dino, Allegro i Modivo. Notowania 25 lutego 2026 r.

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły sesję solidnymi wzrostami, a liderem zwyżek był WIG20, który zyskał 1,74 proc., kończąc notowania na poziomie 3480,47 pkt. Wyraźnie w górę poszedł także WIG30 (+1,61 proc.), natomiast szeroki WIG wzrósł o 1,47 proc.

Wzrosty objęły również segment spółek dywidendowych. WIGdivplus zyskał 1,23 proc. Podobnie zachował się szeroki WIG140, który wzrósł o 1,48 proc.

W segmencie średnich i małych spółek zwyżki były umiarkowane, ale wyraźne. mWIG40 zyskał 0,83 proc., a sWIG80 wzrósł o 0,50 proc. Na plusie zakończył dzień również sektor finansowy. WIG-BANKI wzrósł o 1,60 proc.

Co wpłynęło na odbicie się indeksów GPW?

"Mamy udaną sesję na warszawskim parkiecie. Jesteśmy w okolicach maksimów w tym trendzie wzrostowym. Generalnie rynki wschodzące dobrze się zachowują, S&P500 idzie do góry. Klimat rynkowy mam wrażenie, że trochę się poprawił" - powiedział PAP Biznes Konrad Ryczko z DM BOŚ.

Jest więc szansa na utrzymanie wzrostu, ale to zostanie zweryfikowane po wynikach Nvidii. Spółka zaprezentuje je bowiem w nocy polskiego czasu, po zamknięciu notowań w USA. Jeśli wyniki spółki będą powyżej oczekiwań analityków, giełdy dalej pójdą w górę. Jeśli nie, czeka nas korekta.

Rynki wciąż też czekają na rozwiązanie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dalej bowiem nie wiadomo, czy prezydent Donald Trump wynegocjuje porozumienie z Iranem, czy też zdecyduje się zaatakować Teheran.

Jego zdaniem za dzisiejsze wzrosty może odpowiadać konferencja Anthropic. Zapowiedziała ona plany budowy partnerstw z innymi firmami. To zaś może oznaczać, że model Claude nie będzie zastępował firm piszących oprogramowanie, a je wspierał i się z nimi integrował.

"Ostatnio było tak, że jak Anthropic przedstawiał nowy produkt, to jakiś segment dostawał rykoszetem. Wydaje się, że po wczorajszej konferencji Anthropica nastroje są relatywnie lepsze, bo spółka chce bardziej skupić się na współpracy ze spółkami istniejącymi" - powiedział Ryczko.

KGHM liderem wzrostów

W środę jedną z najsilniejszych spółek na całym parkiecie był KGHM. Spółka szła w górę nawet o 5,5 proc., a na jej akcjach notowano największe obroty na rynku. Wyniosły one bowiem 360 mln zł, a na wszystkich spółkach w WIG20 wyniosły 1,37 mld zł. To kolejna sesja, na której kurs akcji spółki zmienił się o więcej niż 4 proc. Dzisiejsze wzrosty to efekt rosnącego kursu miedzi i srebra w Londynie.

Wczorajsze mocne spadki nadrobił też sektor bankowy. Większość instytucji finansowych poszła w górę o więcej niż 1 proc. Jedynie BNP Paribas i Alior nie przebiły się przez 1 proc.

Wśród blue chipów bardzo dobrze radził sobie CD Projekt (+3,2 proc.). Kurs tej spółki jest w miarę stabilny od dwóch tygodni, jednak od 2 stycznia akcje lekko staniały. W górę szedł też Budimex (2,7 proc.). Wyniki tej firmy okazały się zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Jej portfel zamówień wyniósł na koniec 2025 r. 16,2 mld zł, w porównaniu do 17,8 mld zł na koniec 2024 r.

Słabo radziły sobie Dino i Modivo

Liderami spadków są za to spółki zajmujące się handlem detalicznym. Najmocniej w dół szło Dino (-2 proc.). Kurs tej spółki regularnie rósł jednak od prawie dwóch tygodni. Do wtorkowego zamknięcia poszedł w górę o ok. 8 proc. Słabo radziło sobie także Modivo, które zastąpiło na GPW CCC. Akcje poszły w dół o 1,5 proc., a od końca maja 2025 r. kurs tej firmy spadł o ponad 52 proc.

Modivo we wtorek było najsłabszą spółką w WIG20 po spadku o 5,24 proc. W środę akcje spółki są przecenione o 1,5 proc. Kurs spółki od końca maja 2025 r. systematycznie, choć z przerwami, obniża się, a do wtorkowego zamknięcia poszedł w dół o ponad 52 proc.

Liderem w mWIG40 jest WP Holding, który poszedł w górę o 5,8 proc. Spółka od drugiej połowy stycznia do zamknięcia giełdy we wtorek spadła łącznie o 17,7 proc. Dobrze radziła sobie też JSW. Jej akcje poszły w górę o prawie 2 proc. Spółka dziś poinformowała, że według wyników testów aktywa trwałe w segmencie koksowym straciły na wartości.