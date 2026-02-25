Kategorie artykułu: Biznes Newsy
GPW. KGHM wśród najsilniejszych spółek. Najgorzej radziły sobie za to Dino, Allegro i Modivo. Notowania 25 lutego 2026 r.
Dzisiejsze notowania GPW przyniosły odbicie po wczorajszej korekcie. Straty nadrobił m.in. sektor bankowy.
25.02.2026, 17:57
Po wczorajszej korekcie na dzisiejszej sesji nie było śladu. Indeksy poszły mocno w górę. Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które spółki najlepiej radziły sobie na giełdzie, a które najgorzej
- Co jest przyczyną niepewności na rynku
- Co sprawiło, że dziś indeksy odbiły po wczorajszej korekcie