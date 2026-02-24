Kategorie artykułu: Biznes Newsy
GPW. Korekta na warszawskiej giełdzie. Słaby dzień sektora bankowego, wśród blue chipów najlepiej rosła Żabka. Notowania 24 lutego 2026 r.
Dzisiejszy dzień przyniósł korektę na GPW. Wśród najsłabszych sektorów polskiej gospodarki były banki. Ich indeks spadł bowiem o 1,59 proc. Z kolei najsilniejszą spółką wśród blue chipów okazała się Żabka.
24 lutego był dniem korekty na GPW. Fot. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które indeksy branżowe radziły sobie najgorzej
- Co przyczyniło się do wzrostów kursu XTPL
- Co mogło doprowadzić do korekty na rynku