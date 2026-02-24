Pilne
Biznes Newsy

GPW. Korekta na warszawskiej giełdzie. Słaby dzień sektora bankowego, wśród blue chipów najlepiej rosła Żabka. Notowania 24 lutego 2026 r.

Dzisiejszy dzień przyniósł korektę na GPW. Wśród najsłabszych sektorów polskiej gospodarki były banki. Ich indeks spadł bowiem o 1,59 proc. Z kolei najsilniejszą spółką wśród blue chipów okazała się Żabka.

24.02.2026, 18:08
24 lutego był dniem korekty na GPW. Fot. PAP/Rafał Guz

  1. Które indeksy branżowe radziły sobie najgorzej
  2. Co przyczyniło się do wzrostów kursu XTPL
  3. Co mogło doprowadzić do korekty na rynku
Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły sesję spadkami, a presja podaży była widoczna w większości segmentów rynku. WIG20 obniżył się o 0,56 proc., kończąc notowania na poziomie 3421,01 pkt. Podobną skalę przeceny zanotował WIG30 (-0,59 proc.), natomiast szeroki WIG stracił 0,67 proc., co potwierdza ogólne pogorszenie nastrojów na rynku.

Słabiej radziły sobie również spółki o mniejszej kapitalizacji. mWIG40 spadł o 1 proc., a sWIG80 zniżkował o 1,03 proc. W dół podążył także szeroki WIG140, który stracił 0,67 proc.

Spadki objęły również spółki dywidendowe. WIGdivplus obniżył się o 0,82 proc. Mocno ucierpiał też sektor bankowy – WIG-BANKI spadł o 1,59 proc.

– Wczoraj były mocne wzrosty, dziś mamy korektę. Być może inwestorzy przestraszyli się konfliktu na linii USA–Iran. Akcje europejskie też są pod presją – tłumaczy w rozmowie z PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w Ipopema Private Investments.

Najsłabiej radziły sobie banki i spółki informatyczne

Słabe były dziś banki. Początkowo indeks spadał nawet o 2,4 proc. Z instytucji finansowych w WIG20 lub mWIG40 żadna nie rosła. Najsilniejszy BNP Paribas tracił w swoim najgorszym momencie na giełdzie 1 proc. Z kolei najmocniej szedł w dół mBank. Jego akcje spadały nawet o niemal 3 proc. Równie źle radziły sobie banki zaliczane do blue chipów. Ich kurs szedł w dół o 2,4–3 proc. Aliorowi, który spadał o 2,7 proc., nie pomogły nawet informacje o wynikach i to, że zysk w IV kwartale 2025 r. wzrósł o 15 proc. powyżej oczekiwań.

Źle też radził sobie WIG Informatyka, który poszedł w dół o prawie 2,8 proc. Przyczyniła się do tego zniżka kursów Vercom (-9,8 proc.), Asseco SEE (-4,3 proc.), Comp (-4,6 proc.), Shopera (-9 proc.), a także Text (-2,9 proc.). Cały indeks spada od połowy stycznia i do wczorajszego zamknięcia stracił prawie 18 proc.

Żabka najmocniejsza wśród blue chipów

Wśród blue chipów najsilniejsza była za to Żabka. Jej kurs poszedł w górę o 0,7 proc. Jednak od początku roku, przez wahania na giełdzie, kurs spółki w zasadzie się nie zmienił. Także KGHM wahał się wokół poziomu odniesienia. Okazało się bowiem, że sprzedaż miedzi w styczniu 2026 r. była niższa o 3 proc. r/r. Z kolei produkcja miedzi płatnej wyniosła 60,5 tys. ton i była wyższa o 3 proc. r/r.

W mWIG40 świetnie radziło sobie Huuuge (wzrost o ponad 2 proc.) oraz GPW (wzrost o 1,2 proc.). Fatalnie radził sobie za to kurs cyber_Folks. Od piątku akcje tej spółki spadły o 8,8 proc. łącznie. Jednocześnie na jej walorach są wysokie obroty (53 mln zł), które przewyższają obroty na akcjach CD Projektu czy PGE.

Z kolei wśród najmniejszych spółek najlepiej radziła sobie XTPL. Po informacjach o partnerstwie strategicznym z Manz Asia, producentem zaawansowanych maszyn dla przemysłu półprzewodnikowego, akcje szły początkowo w górę o ponad 9 proc. Potem wzrost zwolnił do 6,5 proc.

Główne wnioski

  1. Na GPW dominowała korekta, a spadki objęły większość głównych indeksów, w tym WIG20, mWIG40 i sWIG80, co wskazuje na szeroką presję podaży.
  2. Wśród blue chipów wyróżniała się Żabka, która jako jedna z nielicznych spółek zakończyła dzień na plusie mimo ogólnej słabości rynku.
  3. XTPL wyróżnił się na tle rynku, rosnąc nawet o ponad 9 proc. po informacji o partnerstwie strategicznym z Manz Asia