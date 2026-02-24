GPW. Korekta na warszawskiej giełdzie. Słaby dzień sektora bankowego, wśród blue chipów najlepiej rosła Żabka. Notowania 24 lutego 2026 r.

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły sesję spadkami, a presja podaży była widoczna w większości segmentów rynku. WIG20 obniżył się o 0,56 proc., kończąc notowania na poziomie 3421,01 pkt. Podobną skalę przeceny zanotował WIG30 (-0,59 proc.), natomiast szeroki WIG stracił 0,67 proc., co potwierdza ogólne pogorszenie nastrojów na rynku.

Słabiej radziły sobie również spółki o mniejszej kapitalizacji. mWIG40 spadł o 1 proc., a sWIG80 zniżkował o 1,03 proc. W dół podążył także szeroki WIG140, który stracił 0,67 proc.

Spadki objęły również spółki dywidendowe. WIGdivplus obniżył się o 0,82 proc. Mocno ucierpiał też sektor bankowy – WIG-BANKI spadł o 1,59 proc.

– Wczoraj były mocne wzrosty, dziś mamy korektę. Być może inwestorzy przestraszyli się konfliktu na linii USA–Iran. Akcje europejskie też są pod presją – tłumaczy w rozmowie z PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w Ipopema Private Investments.

Najsłabiej radziły sobie banki i spółki informatyczne

Słabe były dziś banki. Początkowo indeks spadał nawet o 2,4 proc. Z instytucji finansowych w WIG20 lub mWIG40 żadna nie rosła. Najsilniejszy BNP Paribas tracił w swoim najgorszym momencie na giełdzie 1 proc. Z kolei najmocniej szedł w dół mBank. Jego akcje spadały nawet o niemal 3 proc. Równie źle radziły sobie banki zaliczane do blue chipów. Ich kurs szedł w dół o 2,4–3 proc. Aliorowi, który spadał o 2,7 proc., nie pomogły nawet informacje o wynikach i to, że zysk w IV kwartale 2025 r. wzrósł o 15 proc. powyżej oczekiwań.

Źle też radził sobie WIG Informatyka, który poszedł w dół o prawie 2,8 proc. Przyczyniła się do tego zniżka kursów Vercom (-9,8 proc.), Asseco SEE (-4,3 proc.), Comp (-4,6 proc.), Shopera (-9 proc.), a także Text (-2,9 proc.). Cały indeks spada od połowy stycznia i do wczorajszego zamknięcia stracił prawie 18 proc.

Żabka najmocniejsza wśród blue chipów

Wśród blue chipów najsilniejsza była za to Żabka. Jej kurs poszedł w górę o 0,7 proc. Jednak od początku roku, przez wahania na giełdzie, kurs spółki w zasadzie się nie zmienił. Także KGHM wahał się wokół poziomu odniesienia. Okazało się bowiem, że sprzedaż miedzi w styczniu 2026 r. była niższa o 3 proc. r/r. Z kolei produkcja miedzi płatnej wyniosła 60,5 tys. ton i była wyższa o 3 proc. r/r.

W mWIG40 świetnie radziło sobie Huuuge (wzrost o ponad 2 proc.) oraz GPW (wzrost o 1,2 proc.). Fatalnie radził sobie za to kurs cyber_Folks. Od piątku akcje tej spółki spadły o 8,8 proc. łącznie. Jednocześnie na jej walorach są wysokie obroty (53 mln zł), które przewyższają obroty na akcjach CD Projektu czy PGE.

Z kolei wśród najmniejszych spółek najlepiej radziła sobie XTPL. Po informacjach o partnerstwie strategicznym z Manz Asia, producentem zaawansowanych maszyn dla przemysłu półprzewodnikowego, akcje szły początkowo w górę o ponad 9 proc. Potem wzrost zwolnił do 6,5 proc.