GPW. Niesamowity wzrost kursu Odlewni Polskich. Na WIG20 radził sobie za to najgorzej CD Projekt. Notowania 23 lutego 2026 r.

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły sesję wyraźnymi wzrostami. Najsilniejszy ruch odnotował WIG20, który zyskał 1,67 proc., rosnąc do 3440,36 pkt. W ślad za blue chipami zwyżkował również WIG30 (+1,41 proc.), a szeroki WIG wzrósł o 1,33 proc.

Solidne wzrosty objęły także pozostałe segmenty. WIG140 zyskał 1,34 proc., a WIGdivplus wzrósł o 1,05 proc., co wskazuje na poprawę nastrojów również wśród spółek dywidendowych. W segmencie średnich i małych spółek dynamika była bardziej umiarkowana. mWIG40 wzrósł o 0,42 proc., natomiast sWIG80 zyskał 0,35 proc. Na plusie zakończył dzień także sektor bankowy. WIG-BANKI wzrósł o 1,15 proc.

Co działo się dziś na parkiecie?

Akcjonariusze Odlewni Polskich mogą być zadowoleni. Dziś kurs akcji tej spółki wzrósł bowiem w szczytowym momencie sesji aż o 35 proc. Firma dostała bowiem zamówienie od Polskiej Grupy Zbrojeniowej na wykonanie korpusów pocisków w technologii ADI za 28,5 mln zł brutto. Wśród blue chipów najmocniej w górę dziś szły za to akcje Dino. W najlepszym momencie notowań kurs wzrósł aż o 3,7 proc.

Wysoko w górę szły też akcje KGHM (wzrost o 3,3 proc.) po tym, jak na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje serii D o wartości 1,6 mld zł. Mają one posłużyć miedziowemu gigantowi do sfinansowania nowych inwestycji. Cieszyć się mogli także akcjonariusze Orlenu, którego akcje szły w górę o 2,4 proc., czy Kruka (wzrost o 2 proc.). Najgorzej na WIG20 od rana radził sobie za to CD Projekt. Akcje tej spółki spadały o 0,9 proc.

Jakie spółki radziły sobie najlepiej w mWIG40 i sWIG80?

Z kolei na mWIG40 bardzo mocno szedł w górę Asbis (+8,3 proc.). Firma podała bowiem szacowane skonsolidowane przychody za styczeń 2026 r. Wyniosły one ok. 379 mln dolarów i były o 78 proc. wyższe niż rok temu.

O 4,3 proc. poszły w górę także akcje JSW, a kurs BNP Paribas wzrósł o 3,3 proc. Najgorzej radziły sobie za to Asseco (spadek o 1,8 proc.) i Vercom (spadek o 2,2 proc.). Najmocniej w dół szły w tym indeksie akcje cyber_Folks (spadek o 3,7 proc.).

W sWIG80 najmocniej rósł Bumech (o 6,4 proc.) i Ambra (wzrost o 6,1 proc.). Zysk netto Ambry w I półroczu 2025/2026 wyniósł 49 mln zł (w porównaniu z 43,6 mln zł rok temu). Z kolei sprzedaż poszła w górę o 1,9 proc. wartościowo i 2,2 proc. ilościowo (r/r).

Najsłabiej w tym indeksie były zaś akcje Comp (spadek o 5 proc.) i Digital Network (spadek o 4 proc.).