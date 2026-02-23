Pilne
GPW. Niesamowity wzrost kursu Odlewni Polskich. Na WIG20 radził sobie za to najgorzej CD Projekt. Notowania 23 lutego 2026 r.

Mimo zamieszania wokół taryf celnych Donalda Trumpa i wciąż niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, indeksy warszawskiej giełdy szły w górę. Najlepiej na WIG20 radziło sobie Dino, a najgorzej CD Projekt. Z kolei rekord wzrostu pobiły akcje Odlewni Polskich.

23.02.2026, 17:41
Dzień na GPW. Najlepiej radziło sobie Dino, a najgorzej CD Projekt. Fot. John Guillemin/Bloomberg/Getty Images

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły sesję wyraźnymi wzrostami. Najsilniejszy ruch odnotował WIG20, który zyskał 1,67 proc., rosnąc do 3440,36 pkt. W ślad za blue chipami zwyżkował również WIG30 (+1,41 proc.), a szeroki WIG wzrósł o 1,33 proc.

Solidne wzrosty objęły także pozostałe segmenty. WIG140 zyskał 1,34 proc., a WIGdivplus wzrósł o 1,05 proc., co wskazuje na poprawę nastrojów również wśród spółek dywidendowych. W segmencie średnich i małych spółek dynamika była bardziej umiarkowana. mWIG40 wzrósł o 0,42 proc., natomiast sWIG80 zyskał 0,35 proc. Na plusie zakończył dzień także sektor bankowy. WIG-BANKI wzrósł o 1,15 proc.

Co działo się dziś na parkiecie?

Akcjonariusze Odlewni Polskich mogą być zadowoleni. Dziś kurs akcji tej spółki wzrósł bowiem w szczytowym momencie sesji aż o 35 proc. Firma dostała bowiem zamówienie od Polskiej Grupy Zbrojeniowej na wykonanie korpusów pocisków w technologii ADI za 28,5 mln zł brutto. Wśród blue chipów najmocniej w górę dziś szły za to akcje Dino. W najlepszym momencie notowań kurs wzrósł aż o 3,7 proc.

Wysoko w górę szły też akcje KGHM (wzrost o 3,3 proc.) po tym, jak na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje serii D o wartości 1,6 mld zł. Mają one posłużyć miedziowemu gigantowi do sfinansowania nowych inwestycji. Cieszyć się mogli także akcjonariusze Orlenu, którego akcje szły w górę o 2,4 proc., czy Kruka (wzrost o 2 proc.). Najgorzej na WIG20 od rana radził sobie za to CD Projekt. Akcje tej spółki spadały o 0,9 proc.

Jakie spółki radziły sobie najlepiej w mWIG40 i sWIG80?

Z kolei na mWIG40 bardzo mocno szedł w górę Asbis (+8,3 proc.). Firma podała bowiem szacowane skonsolidowane przychody za styczeń 2026 r. Wyniosły one ok. 379 mln dolarów i były o 78 proc. wyższe niż rok temu.

O 4,3 proc. poszły w górę także akcje JSW, a kurs BNP Paribas wzrósł o 3,3 proc. Najgorzej radziły sobie za to Asseco (spadek o 1,8 proc.) i Vercom (spadek o 2,2 proc.). Najmocniej w dół szły w tym indeksie akcje cyber_Folks (spadek o 3,7 proc.).

W sWIG80 najmocniej rósł Bumech (o 6,4 proc.) i Ambra (wzrost o 6,1 proc.). Zysk netto Ambry w I półroczu 2025/2026 wyniósł 49 mln zł (w porównaniu z 43,6 mln zł rok temu). Z kolei sprzedaż poszła w górę o 1,9 proc. wartościowo i 2,2 proc. ilościowo (r/r).

Najsłabiej w tym indeksie były zaś akcje Comp (spadek o 5 proc.) i Digital Network (spadek o 4 proc.).

Główne wnioski

  1. Na GPW dominowały wzrosty, a najmocniej zyskał WIG20 (+1,67 proc.), co wskazuje na wyraźną poprawę nastrojów inwestorów, szczególnie wśród największych spółek.
  2. Najsilniejsze impulsy wzrostowe miały charakter informacyjny – kurs Odlewni Polskich wystrzelił po ogłoszeniu dużego zamówienia, a KGHM zyskał m.in. po debiucie obligacji na rynku Catalyst.
  3. Wzrosty objęły wszystkie segmenty rynku, w tym mWIG40 i sWIG80, choć dynamika była tam słabsza niż w przypadku największych spółek, co sugeruje szerokie, ale zróżnicowane odbicie rynku.