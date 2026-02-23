Kategoria artykułu: Newsy
GPW. Niesamowity wzrost kursu Odlewni Polskich. Na WIG20 radził sobie za to najgorzej CD Projekt. Notowania 23 lutego 2026 r.
Mimo zamieszania wokół taryf celnych Donalda Trumpa i wciąż niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, indeksy warszawskiej giełdy szły w górę. Najlepiej na WIG20 radziło sobie Dino, a najgorzej CD Projekt. Z kolei rekord wzrostu pobiły akcje Odlewni Polskich.
Dzień na GPW. Najlepiej radziło sobie Dino, a najgorzej CD Projekt. Fot. John Guillemin/Bloomberg/Getty Images
