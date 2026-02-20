Kategoria artykułu: Newsy
Kruk nurkuje, KGHM liderem wzrostów. Dzień na GPW 20 lutego 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła lekkie pogorszenie nastrojów na GPW, napędzane przez geopolitykę. Odczuły to wszystkie główne indeksy, kończąc tydzień na czerwono. Po publikacji wyników mocno spadły notowania Kruka. Liderem wzrostów na WIG20 zostało KGHM, wyprzedzając na ostatniej prostej Budimex.
20.02.2026, 17:50
Nastroje na warszawskiej giełdzie nie były w tym tygodniu najlepsze. Fot. John Guillemin/Bloomberg/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW 16 lutego 2026 r.,
- Kto był liderem wzrostu, a której spółce notowania spadły w największym stopniu.,
- Co wpływa na sytuację na GPW.