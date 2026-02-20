Kruk nurkuje, KGHM liderem wzrostów. Dzień na GPW 20 lutego 2026 r.

Warszawska giełda zakończyła tydzień kolejnymi spadkami. Szeroki WIG wyniósł –0,16 proc., WIG20 spadł o 0,04 proc., co było najbardziej łagodnym spadkiem wśród głównych indesków.

Z kolei mWIG40 spadł o 0,46 proc., a sWIG80 – o 0,3 proc.

– Nastroje w tym tygodniu nie były najlepsze. Na początku inwestorzy obawiali się o przyszłość spółek technologicznych, o to, co się będzie działo ze sztuczną inteligencją, ale w drugiej połowie tego tygodnia większy nacisk został położony na kwestię potencjalnego konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem – mówi Rafał Sadoch, analityk biura maklerskiego mBanku.

Na krótko przed zamknięciem warszawskiej giełdy Donald Trump ogłosił, że rozważa atak na Iran.

– Jeszcze we wtorek, gdy zaczynały się rozmowy pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, pojawiały się koncyliacyjne komentarze, że strony zmierzają do porozumienia i to poprawiło nastroje. Jednak Donald Trump powiedział, że przy braku porozumienia konflikt jest nieunikniony, jednocześnie wysyłając siły zbrojne w rejon Bliskiego Wschodu. Rynek odebrał to negatywnie jako możliwość eskalacji konfliktu w tamtym regionie, co mogłoby utrudnić dostawy ropy – tłumaczy ekspert.

W poniedziałek szeroki WIG wyniósł +0,32 proc., we wtorek –1,15 proc., w środę +1,54 proc., a w czwartek –0,11 proc.

Z kolei WIG20 wynosił odpowiednio + 0,14 proc., –1,27 proc, +1,69 proc. oraz +0,22 proc.

Kruk mocno traci, Budimex najlepszy na WIG20

W piątek na WIG20 negatywnie wyróżniał się Kruk. Do godz. 11 kurs spółki oscylował wokół wyjściowego poziomu, jednak po publikacji wstępnych wyników za IV kw. 2025 r. zaczął mocno spadać. Okazały się one bowiem gorsze, niż spodziewał się rynek. W efekcie na zamknięciu akcje Kruka wyniosły więc –9,3 proc.

Wyraźne spadki zanotowały także Allegro (–3,4 proc.) i Modivo, czyli wcześniejsze CCC (–2,7 proc.). Na wartości straciły też Orange oraz Orlen – obie spółki zniżkowały o 1,4 proc. W czwartek wspólnie były liderami wzrostów na indeksie blue chipów, zyskując ok. 3 proc.

LPP pogłębiło czwartkowe straty, spadając o 0,7 proc. Dzień wcześniej spółka zniżkowała o 2,7 proc., co było najgorszym wynikiem na WIG 20.

Pozostałe spółki zakończyły dzień na plusie. Najsilniejsze na było KGHM, choć przez długi czas wydawało się, że liderem wzrostów zostanie Budimex. Finalnie jednak akcje miedziowego giganta zyskały na wartości 2,2 proc., a spółki budowlanej wzrosły o 1,7 proc.

Wzrost o ponad 1 proc. zanotowało jeszcze tylko Dino (+1,2 proc.), a CD Project otarł się o ten wynik.

Słabe sektory paliwowy i odzieżowy, traci też energia

Wśród indeksów sektorowych najgorzej wypadły paliwa (–1,4 proc.), gdzie Orlen ma 99-procentowy udział w portfelu. Spadła też odzież (–1 proc.), na co wpłynęły słabe notowania LPP i Modivo.

Straciła też energia, w wyniku pogorszenia nastrojów po południu. Rano indeks rósł o 1 proc. i był najsilniejszym indeksem sektorowym, jednak dzień zakończył z wynikiem –0,61 proc. To efekt spadków Tauronu (–1,4 proc.) i Enei (–0,9 proc.), które jednak równoważył wzrost PGE (+0,4 proc.)

Relatywnie dobrze radzą sobie banki. Te notowane na WIG20 radzą sobie lepiej od swojego indeksu, podobnie jest w przypadku większości banków z mWIG40. W piątek sektor zyskał prawie 0,5 proc. To kolejny raz, gdy podtrzymuje solidne wyniki – w poniedziałek wzrósł o 0,8 proc., we wtorek wyszedł „na zero”, w środę wzrósł o 1 proc., a w czwartek – o 0,6 proc.

Najwyższy wzrost – o 1,4 proc. – miał w piątek indeks WIG-informatyka.

Iran i Nvidia będą kluczowe w przyszłym tygodniu

Według Rafała Sadocha, w przyszłym tygodniu notowania na GPW będą zależeć w dużej mierze od sytuacji wokół Iranu.

– Pytanie, jak sytuacja będzie się rozwijać w kolejnych dniach. Jak na razie, brakuje jednoznacznie pozytywnych sygnałów, które mogłyby wynieść główne indeksy giełdowe na wyższe poziomy. Zatem w przyszłym tygodniu dalej możemy spodziewać się niepewności – przewiduje.

Ważna będzie też kwestia Nvidii, która w przyszłym tygodniu ma opublikować kwartalny raport.

– W przyszłym tygodniu będziemy poznawać wyniki Nvidii, która uważana jest za kluczową spółkę, jeśli chodzi o wyznacznik rozwoju sztucznej inteligencji. Ten raport będzie miał duże znaczenie dla sektora technologicznego, a więc także dla szerokiego sentymentu rynkowego – mówi analityk.