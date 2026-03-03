Kategorie artykułu: Biznes Lifestyle
Grażyna Piotrowska-Oliwa unika cudownych inwestycji. „Nie jestem stereotypową blondynką" (WYWIAD)
Przez lata zarządzała ogromnymi korporacjami, aż wcieliła się w rolę przedsiębiorcy i inwestora. Nie stroni od ryzyka, bo z inwestowania chce czerpać radość, ale podejrzanie wysoka stopa zwrotu zapala u niej czerwoną lampkę. Dywersyfikacji i cierpliwości nauczyła się dopiero niedawno. – Lubię wiedzieć, co się dzieje z moimi pieniędzmi – mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, była prezeska m.in. Virgin Mobile Polska.
Grażyna Piotrowska-Oliwa pełniła najważniejsze funkcje w dużych grupach z różnych sektorów. Przekrojowe doświadczenie przygotowało ją do wyszukiwania inwestycyjnych okazji. Fot. materiały prasowe/Grupa Modne Zakupy
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Grażyna Piotrowska-Oliwa zmieniła podejście do inwestowania w spółki giełdowe i prywatne.
- Jaki typ nieruchomości preferuje, a jakich inwestycji unika.
- Jaką zasadą dotyczącą zarządzania pieniędzmi kieruje się w życiu i biznesie.