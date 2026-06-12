Kategoria artykułu: Analizy
Grecka rewolucja instytucjonalna. Od unikania podatków do pogoni za klientem, który wyszedł bez paragonu
Grecja wciąż kojarzy się z unikaniem podatków. Tymczasem to już nieprawda – Grecy maniakalnie wręcz wystawiają paragony, a luka VAT spadła do poziomu poniżej średniej dla UE. Oto jak do tego doszło i w jakiej kondycji jest obecnie gospodarka, która jeszcze niedawno była określana „chorym człowiekiem Europy".
12.06.2026, 04:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Grecja zredukowała lukę VAT z jednej z najwyższych w UE do poziomu poniżej unijnej średniej.
- Dlaczego program naprawczy troiki budził tak ogromne kontrowersje społeczne i ekonomiczne.
- Jak dziś wygląda grecka gospodarka – gdzie widać postęp, a gdzie wciąż odczuwalne są skutki kryzysu.