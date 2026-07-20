Grupa Kęty wśród liderów WIG20. Modivo najsłabsze wśród blue chipów. Notowania GPW z 20 lipca 2026 r.
W WIG20 radziły sobie spółki budowlane. W dół za to szła Żabka i Modivo. Oto notowania GPW z 20 lipca 2026 r.
20.07.2026, 17:35
Zdjęcie przedstawia logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
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