Żabka kontynuowała wzrosty, kursy banków znów w dół. Dzień na GPW 17 lipca 2026 r.

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły ostatnią sesję w tym tygodniu spadkami. Zdaniem analityków, sytuację na rynkach kształtują obecnie przede wszystkim geopolityka i korekta na rynku AI.

W piątek, 17 lipca indeks WIG20 na zamknięciu spadł o 0,77 proc. do 3766,41 pkt. Indeks WIG wyniósł 141868,17 pkt., o 0,78 proc. poniżej poprzedniego zamknięcia. O 0,87 proc. spadł indeks mWIG40 i wyniósł na zamknięciu 9874,99 pkt. Indeks sWIG80 spadł o 0,47 proc. do 30421,33 pkt.

Japoński koncern potwierdza zainteresowanie Żabką

W obrębie WIG20 najmocniej w piątek wzrósł kurs Żabki. Akcje spółki poszły znacząco w górę już w czwartek, kiedy agencje Bloomberg i Nikkei podały, że w firmę chce zainwestować japoński holding Seven & i. To właściciel sieci 7-Eleven, sklepów działających – podobnie jak Żabka – w sektorze convenience.

W piątek japońska firma potwierdziła zainteresowanie inwestycją w Żabkę. Koncern wskazał, że prowadzi rozmowy w sprawie inwestycji. Jak wskazano, żadne decyzje w sprawie jeszcze nie zapadły.

W piątek kurs akcji Żabki wzrósł o 8,26 proc. do 33,67 zł za papier.

Kolejny dzień z rzędu traciły banki i KGHM

Liderem spadków w WIG20 po raz kolejny był koncern wydobywczy KGHM. Akcje spółki spadły o 3,07 proc. Spadły także kursy m.in. Allegro (o 2,19 proc.) i Modivo (o 2,07 proc.).

Piątek był kolejnym dniem spadków notowanych przez banki. Kurs Pekao poszedł w dół o 1,84 proc. Akcje mBanku spadły o 1,83 proc. Alior zanotował spadek o 1,59 proc., Erste o 1,56 proc., a PKO BP o 1,09 proc.

Jak wskazał Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ, na sektor bankowy oddziałują obecnie decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu tzw. ustawy frankowej, reperkusje „gołębiej" postawy prezesa banku centralnego oraz propozycja ministry funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz dotycząca zwiększenia podatku CIT dla banków.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie przez sądy spraw frankowych. Chodzi o ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego.

Rynek odwraca się od ryzykownych aktywów

Jak skomentował w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) makler i analityk DM BOŚ Konrad Ryczko, rynek jest obecnie w fazie risk off, czyli lekkiego zwrotu od bardziej ryzykownych aktywów.

– Dwa czynniki nadal wpływają na tę presję podażową. Pierwszy z nich to oczywiście drożejąca ropa i powrót ryzyka geopolitycznego związanego z Iranem, co bezpośrednio przekłada się również na zmianę oczekiwań co do stóp procentowych i inflacji – wskazał Konrad Ryczko.

Jego zdaniem drugim czynnikiem o globalnym wpływie są nastroje rynkowe związane z AI i półprzewodnikami.

– Ten drugi czynnik wydaje mi się nawet istotniejszy, bo geopolityka to czynnik istniejący już od dłuższego czasu. Tymczasem teraz mamy korektę na spółkach półprzewodnikowych. I ta korekta, po poprzednich wzrostach, kiedy niektóre spółki osiągały nawet zwielokrotnienie swojej wyceny, w tej chwili odbija się echem praktycznie na całym rynku finansowym – powiedział analityk.

Źródło: PAP/XYZ