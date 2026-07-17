Żabka kontynuowała wzrosty, kursy banków znów w dół. Dzień na GPW 17 lipca 2026 r.
Piątek przyniósł kolejne spadki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Główne indeksy zamknęły notowania ze spadkiem. Po raz drugi z rzędu w obrębie WIG20 najmocniej rosła Żabka. Japoński Seven & i potwierdził, że prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę.
Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły ostatnią sesję w tym tygodniu spadkami. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zakończyła się piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie.
- Co wpływa na zniżki notowane w ostatnich dniach przez spółki z sektora bankowego.
- Jakie nastroje dominują obecnie wśród giełdowych inwestorów.