Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Grupa Niewiadów z ważną umową z Northrop Grumman. Polska amunicja trafi do całej Europy
Elaboracja Niewiadów z grupy Niewiadów podpisała umowę ramową z amerykańskim koncernem wojskowym Northrop Grumman. Jej celem jest współpraca przy produkcji i eksportu amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm.
10.02.2026, 18:07
Grupa Niewiadów to jeden z największych producentów amunicji artyleryjskiej w Polsce. Fot. PAP/Łukasz Szeląg
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie znaczenie dla europejskiego rynku zbrojeniowego ma nowa umowa między polską Grupą Niewiadów a amerykańskim gigantem Northrop Grumman.
- Dlaczego produkcja amunicji 155 mm ma strategiczne znaczenie dla państw NATO i jak Polska może odegrać kluczową rolę w zabezpieczaniu regionalnych potrzeb obronnych.
- Jakie nowe inwestycje realizuje Grupa Niewiadów i w jaki sposób planuje odbudować swoją pozycję po latach problemów.