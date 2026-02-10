Grupa Niewiadów z ważną umową z Northrop Grumman. Polska amunicja trafi do całej Europy

Umowa jest kolejnym etapem rozwoju współpracy, która rozpoczęła się we wrześniu 2025 r. Zawarto w niej zasady współpracy w zakresie produkcji oraz dalszego

wprowadzania na rynek amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm przeznaczonej na rynek

europejski.

Umowę z koncernem Northrop Grumman Polska podpisały: Elaboracja Niewiadów, przy udziale Niewiadów Polska Grupa Militarna oraz ZSP Niewiadów.

Niewiadów i polska amunicja artyleryska

Jak deklarują przedstawiciele firm, strony przeszły od deklaracji do sformalizowanych ustaleń w bardzo krótkim czasie. Celem jest przede wszystkim realizacja wspólnych projektów przemysłowych i rynkowych w Polsce.

- Szybkie przejście od porozumienia do umowy ramowej pokazuje, jak skutecznie potrafimy

wspólnie odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na amunicję artyleryjską w Europie.

Naszym celem jest rozwój nowoczesnych, skalowalnych zdolności produkcyjnych oraz ich

efektywne wdrażanie - powiedział Mirosław Klepaczewski, prezes zarządu Elaboracja

Niewiadów.

- Umowa ramowa umożliwia integrację zaawansowanych technologii produkcyjnych

Northrop Grumman z potencjałem wytwórczym i doświadczeniem spółek Niewiadów Polska

Grupa Militarna, tworząc podstawę zarówno do rozwoju produkcji w Polsce, jak i do wspólnych

inicjatyw rynkowych w zakresie oferowania gotowych rozwiązań - dodał Adam Januszko,

prezes zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna.

Przypomnijmy, zgodnie z wrześniowym memorandum o współpracy z Northrop Grumman, firmy miały podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju zdolności produkcji amunicji artyleryjskiej.

W komunikacie wskazano, że celem MoU jest zacieśnienie współpracy w zakresie amunicji 155 mm przeznaczonej do armatohaubic Krab i K9. Ponadto w dalszej perspektywie planowane jest rozszerzenie zakresu porozumienia o inne kalibry i typy amunicji. Ostatecznie mają trafić do Sił Zbrojnych RP, sojuszników z Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw NATO.

O co chodzi we współpracy grupy Niewiadów z Northrop Grumman

Pierwszym obszarem współpracy jest wspólna produkcja pocisku artyleryjskiego kalibru 155

mm. Obecnie projekt znajduje się na zaawansowanym etapie przygotowań do procesu certyfikacji.

Umowa ramowa stanowi również podstawę do dalszego rozwoju wspólnych działań związanych z certyfikacją, wdrożeniem oraz ofertowaniem produktu na rynku. Współpraca obejmuje zastosowanie technologii ADI (Austempered Ductile Iron) w procesie wytwarzania korpusów pocisków artyleryjskich.

ADI jest przykładem komercyjnego procesu produkcyjnego. Z powodzeniem zaadaptowano go do różnych zastosowań obronnych. Technologia ta umożliwia na przykład, jak deklaruje Grupa Niewiadów, uzyskanie parametrów użytkowych porównywalnych ze stalą. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu wdrożenia, ułatwienie modyfikacji konstrukcyjnych oraz możliwość skalowania produkcji do dużych wolumenów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Grupę Niewiadów, Northrop Grumman jest pionierem w zastosowaniu technologii ADI w produkcji amunicji artyleryjskiej.

- Partnerstwo pozwala Northrop Grumman wnieść światowej klasy kompetencje w zakresie projektowania amunicji oraz technologii produkcji ADI bezpośrednio do europejskiego ekosystemu obronnego. Wspólnie możemy szybko skalować produkcję w odpowiedzi na

potrzeby bezpieczeństwa - powiedział Krzysztof Krystowski, Country Director w Northrop

Grumman Polska.

Jak rozwija się Grupa Niewiadów

Jak informowaliśmy kilka tygodni temu, Grupa Niewiadów zawarła inną umowę inwestycyjną, której celem jest stworzenie w Polsce fabryki amunicji średniego kalibru 40 mm. 60 mln złotych przekaże fundusz z grupy Fidera.

Umowa określa kluczowe założenia inwestycji Forum 119, czyli funduszu należącego do grupy Gidera, o wartości 60 mln zł. Jej celem jest uruchomienie w Polsce fabryki amunicji 40 mm. Projekt wesprze firma ST Engineering Advanced Material Engineering Pte. Ltd. z Singapuru. Memorandum pomiędzy ZSP a ST Engineering zawarto z kolei 3 września 2025 r.

Niewiadów Polska Grupa Militarna to spółka notowana na warszawskim GPW. Jej historia sięga 1920 r., gdy rozpoczęto produkcję wyrobów o charakterze wojskowym. W 2011 r. przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość. Następnie w 2019 r. segment zbrojeniowy przejęła spółka Works 11 należąca do Michała Lubińskiego. Następnie, w 2025 r., doszło do połączenia z Polska Grupa Militarna.