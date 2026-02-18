Grupa Polmlek idzie na zakupy. Przejmie zakład od syndyka Kampol-Fruit i poszerzy portfolio o mrożonki

Grupa Polmlek, firma ze 100-procentowym polskim prywatnym kapitałem, ma obecnie 15 zakładów produkcyjnych i 13 mleczarskich w Polsce i jedną z większych mleczarni w północnej Afryce – w Jibal w Maroku (przejęła ją w 2022 r.) Należy do niej też nowoczesny zakład sokowy Fortuny w Tymienicach. Teraz Grupa Polmlek zapowiada przejęcie zakładu Kampol-Fruit w Milejowie.

Transakcja będzie wzmocnieniem brandu Fortuna i pozycji grupy w segmencie przetwórstwa owoców i warzyw. Grupa Polmlek generuje ok. 10 mld zł przychodów ze sprzedaży, soki odpowiadają dzisiaj za 9 proc. przychodów grupy.

Grupa Polmlek poszerza portfolio o mrożonki

– Zakład w Milejowie to nowoczesne przedsiębiorstwo z zapleczem do produkcji koncentratu soku jabłkowego, koncentratów z owoców kolorowych i buraków, przecierów aseptycznych oraz mrożonych owoców i warzyw. Firma dysponuje rozbudowaną infrastrukturą energetyczną, mroźnią i zapleczem chłodniczym a także magazynową, umożliwiającą obsługę dużych wolumenów produkcyjnych oraz dalszą modernizację. Dzięki przejęciu zakładu w Milejowie Polmlek rozszerzy swoją ofertę o mrożonki. Wejdzie z mrożonymi produktami na nowe rynki eksportowe – zapowiada Grupa Polmlek.

Celem Polmleku jest integracja Milejowa z Fortuną, jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów soków i napojów w Polsce.

– Połączenie mocy przetwórczych z zapleczem produkcyjnym i logistycznym Fortuny pozwoli na stworzenie trwałego łańcucha wartości, od polskiego plantatora, przez koncentrat i półprodukt, aż po gotowy produkt trafiający na półki sklepowe w kraju i za granicą. Przejęcie Milejowa zwiększa bezpieczeństwo surowcowe Grupy i kontrolę nad kluczowymi komponentami do produkcji soków. Wzmocni także pozycję lubelskich plantatorów skupionych dotąd wokół Kampolu. Kluczem jest rozszerzenie modelu stabilnej, długoterminowej kontraktacji znanej w Polmleku z segmentu mleczarskiego. Przejęcie zakładu w Milejowie poszerza możliwości eksportowe Grupy – informuje w komunikacie Grupa Polmlek.

Grupa Polmlek kupuje zakład od Kampol-Fruit

Firma Kampol-Fruit jest w upadłości od 2024 r. Jak informował PAP, w lutym 2023 r. prezes firmy Kampol-Fruit Piotr F., usłyszał 35 zarzutów dotyczących oszustwa rolników, z którymi współpracował, na łączną kwotę ok. 9,5 mln zł.

Przetwórnia owoców i warzyw Kampol-Fruit, dysponuje dwoma zakładami w Milejowie i Rykach w woj. lubelskim. Syndyk próbował je sprzedać łącznie, jednak w ostatnich dwóch kolejnych postępowaniach nie zgłosił się żaden chętny. Firma w 2025 r. została wyceniona na ponad 200 mln zł, z czego 130 mln zł stanowi majątek trwały przedsiębiorstwa, a pozostała kwota to wartość zapasów i należności. Zobowiązania spółki wynoszą ok. 250 mln zł. Pod koniec 2025 r. syndyk zdecydował o odrębnej sprzedaży każdego z zakładów.

– Oferta kupna zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego w Milejowie, złożona przez Andrzeja Grabowskiego i Jerzego Boruckiego, założycieli Grupy Polmlek, została przyjęta przez syndyka masy upadłości spółki Kampol-Fruit – informuje Grupa Polmlek.

Grupa Polmlek w liczbach

Grupa Polmlek zatrudnia ponad 5 tys. osób, z czego 3,5 tys. w Polsce i 1,5 tys. w Maroku.

Codziennie produkuje 2 mln litrów soków i napojów, przerabia 4,5 mln litrów mleka i około 4 mln litrów serwatki. Współpracuje z ponad 10 tys. rolników w Polsce i 14 tys. w Maroku.