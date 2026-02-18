Kategoria artykułu: Biznes
Grupa Polmlek idzie na zakupy. Przejmie zakład od syndyka Kampol-Fruit i poszerzy portfolio o mrożonki
Grupa Polmlek to największa prywatna firma mleczarska w Polsce i jedno z największych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej z przychodami na poziomie 10 mld zł. Właśnie wzmacnia swoją sokową biznesową nogę. Przejmie od syndyka masy upadłości spółki Kampol-Fruit przetwórnię owoców i warzyw w Milejowie w woj. lubelskim.
Jerzy Borucki i Andrzej Grabowski, założyciele Grupy Polmlek, przejmą od syndyka zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego w Milejowie. Dzięki temu grupa rozszerzy swoje portfolio o mrożonki/fot. materiały prasowe Grupy Polmlek
