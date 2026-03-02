Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Gruzja inwestuje miliardy w infrastrukturę. Dlaczego polskie firmy nie walczą o kontrakty?
Na Kaukazie ogłaszane są kolejne przetargi na infrastrukturę i tabor. Polskie firmy – mimo doświadczenia w projektach zagranicznych – nie zgłosiły się do budowy linii tramwajowej w Tbilisi. Rynek przejmują chińskie koncerny. Dlaczego polskie spółki stoją z boku i czy to uzasadniona ostrożność, czy utracona szansa?
02.03.2026, 05:15
Gruzja kusi przetargami na infrastrukturę i dostawę taboru, co może być szansą na dalszą ekspansję dla polskich spółek. Te jednak wciąż omijają Kaukaz. Fot. Stock Photo 2000
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czego dotyczy nowy przetarg infrastrukturalny w Tbilisi.
- Dlaczego polskie spółki mogą nie być nim zainteresowane.
- Jak chińskie przedsiębiorstwa, w tym CRRC, zdobywają kontrakty w Gruzji i na innych wschodzących rynkach.