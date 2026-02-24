Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Gigantyczny kontrakt na tunel pod Odrą w cieniu nowych przepisów. Gülermak kwestionuje polsko-tureckie konsorcjum
Spór o największy kontrakt drogowy w historii, czyli budowę tunelu pod Odrą, będzie mieć finał w KIO. Wątpliwości w świetle nowych przepisów dotyczą udziału w projekcie firm spoza Unii Europejskiej. Pikanterii dodaje fakt, że stroną skarżącą jest Gülermak S.A., spółka z siedzibą w Polsce, należąca jednak do tureckiej grupy budowlanej. Po drugiej stronie jest zwycięzca – polska firma NDI z Sopotu, której partneruje Doğuş z Turcji. Nie wiadomo, czy kontrakt polsko-tureckiego konsorcjum na ponad 5 mld zł zostanie utrzymany.
Tunel pod Odrą to przetarg drogowy o największej wartości w historii. Kontrakt jest wart 5 mld zł.
- Kto i dlaczego walczy o kontrakt na budowę tunelu pod Odrą.
- Jak nowelizacja Prawa zamówień publicznych zmieniła w postępowaniach zasady udziału firm spoza UE.
- Dlaczego konsorcja z udziałem tureckich firm w świetle nowych przepisów mogą budzić sprzeciw.