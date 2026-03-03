Kategoria artykułu: Biznes
Haracz w sieci może zrujnować małe biznesy. System opinii wymknął się spod kontroli?
„Lewe”, często z góry opłacone komentarze przy profilu przedsiębiorcy to jedynie element nielegalnej gry, na której zarabiają oszuści. W XXI wieku w dobie dyrektywy Omnibus i zaostrzania prawa w sieci sięga się po niechlubne metody rodem z lat 90-tych. Przedsiębiorcy mówią o groźbach i fali fałszywych komentarzy. Co na to prawo?
Skąd internauci mają wiedzieć, że czytają wiarygodne komentarze? W jaki sposób przedsiębiorca ma udowodnić, że na jego stronie nie ma fałszywych opinii? Fot. Gettyimages
- W jaki sposób przedsiębiorcy powinni w świetle prawa weryfikować opinie w sieci. Jak konsument może rozpoznać fałszywe recenzje.
- Jak działa szara strefa w sieci i na czym polegają wymuszenia.
- Czy prawo w Polsce skutecznie chroni biznes przed tzw. cyfrowym haraczem i handlem opiniami.