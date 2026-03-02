Kategoria artykułu: Biznes
Jak ogromne kary UOKiK maleją w sądzie. 2 mld zł na papierze, 450 mln zł na koncie
W latach 2021–2024 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na przedsiębiorców kary o łącznej wartości 2 mld zł. Do budżetu wpłynęła jednak tylko niespełna jedna czwarta tej kwoty. Sprawdzamy, jak działa ścieżka odwoławcza, co decyduje o obniżeniu sankcji i czy często przedsiębiorcy wygrywają z urzędem w sądzie.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny. Fot. PAP/Marcin Obara
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile wyniosła łączna wysokość kar nałożonych na przedsiębiorców przez UOKiK? Ile z tych kar faktycznie zasiliło budżet państwa.
- Skąd biorą się rozbieżności między kwotami, o których decyduje UOKiK, a tymi, które ostatecznie wpływają do wspólnej kary.
- W jaki sposób przedsiębiorcy mogą odwoływać się od decyzji UOKiK i co wpływa na złagodzenie kary? Jak zmienił się wymiar kary w przypadku spółek, które zdecydowały się na batalię sądową.