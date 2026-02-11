Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Hipoteki z refinansowania, gotówka z konsolidacji. Rekord w kredytach, a 2026 r. będzie jeszcze lepszy
W 2025 roku klienci instytucji finansowych wzięli kredyty i pożyczki o łącznej wartości 302 mld zł. To najwyższa wartość w historii - podaje Biuro Informacji Kredytowej. Za sprawą spadku stóp procentowych i rosnących wynagrodzeń, klienci mieli wyższą zdolność kredytową, a najszybciej rosnącym segmentem rynku były kredyty hipoteczne przekraczające kwotę 1 mln zł. Według BIK, rozpoczynający się rok przyniesie dalszą poprawę i dwucyfrowe wzrosty.
11.02.2026, 16:49
Mocno rośnie wartość udzielonych kredytów, zwłaszcza gotówkowych i hipotecznych. W 2026 r. tylko te drugie mają rosnąć w dwucyfrowym tempie. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka była wartość i struktura finansowania udzielonego w 2025 roku.
- Czy możliwe są kolejne rekordy sprzedaży kredytów mieszkaniowych.
- Które czynniki będą najmocniej wpływać na kształtowanie się popytu na kredyt.