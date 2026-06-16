Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Hitachi Rail i PESA rozpoczynają współpracę. „Razem będziemy w stanie zmienić polskie kolejnictwo”
Bydgoska PESA i Hitachi Rail podpisały memorandum o współpracy. Pozwoli ono nie tylko na złożenie oferty w przetargu na pociągi KDP dla PKP Intercity, ale także na transfer nowoczesnych technologii do polskiego producenta.
16.06.2026, 15:44
Hitachi Rail i bydgoska PESA podpisały memorandum o współpracy strategicznej. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki pociąg PESA i Hitachi chcą dostarczyć PKP Intercity i z jaką prędkością będzie jeździł.
- Co poza pociągami wysokich prędkości obejmuje współpraca obu firm.
- Czym jeszcze zajmuje się w Polsce firma Hitachi.