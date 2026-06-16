Hitachi Rail i PESA rozpoczynają współpracę. „Razem będziemy w stanie zmienić polskie kolejnictwo”

Jednym z kluczowych punktów podpisanego memorandum jest udział w przetargu PKP Intercity na 20 składów osiągających prędkość 320 km/h, z opcją na następne 35 składów i utrzymanie ich przez 30 lat. 20 pierwszych jednostek ma powstać we Włoszech. Jako że nie jest to duża liczba składów, Hitachi nie zamierza dzielić produkcji między Polskę a Italię. Dopiero potem, w miarę kolejnych zamówień, część montażowa, produkcyjna i uruchomieniowa trafi do Polski.

Obie firmy zaoferują Intercity flagowy pociąg japońskiego koncernu – ETR1000, który jeździ już po europejskich torach choćby we Francji, Niemczech, Austrii czy we Włoszech.

– Dziś podpisujemy bardzo ważny krok w partnerstwie pomiędzy Hitachi i PESA. Ważny nie tylko na lokalnym, polskim rynku, ale i ważny z perspektywy Europy. Kolej bowiem sprawia, że transport ludzi i towarów staje się ekologiczny. Polska zaś pełni kluczową rolę w naszych planach. Chcemy zbudować system nowoczesnych kolei, łączących Polskę z resztą Europy – tłumaczył na podpisaniu memorandum o współpracy Stefano Santinelli, senior vice president, chief government, PA & Communication Officer, Hitachi Rail.

Hitachi Rail zaoferuje PESIE transfer wiedzy i współpracę technologiczną

Ta współpraca to nie tylko pociągi wysokiej prędkości. To bardzo istotny ruch w kierunku ustanowienia hubu kolejowego nie tylko w naszej części Europy, ale i w naszym kraju. Dotyczy prac inżynierskich, operacyjnych, prac serwisowych. Hitachi przynosi globalną technologię sprawdzoną w boju od wielu lat na najwyższym poziomie. Jako PESA dodajemy do tego partnerstwa lokalną wiedzę, sukces ekonomiczny i komercyjny – tłumaczył Krzysztof Zdziarski, prezes zarządu PESA Bydgoszcz.

Jak dodał, PESA i Hitachi łączą siły nie tylko ws. przetargu na składy dla Intercity. Chodzi także o współpracę technologiczną i transfer wiedzy.

– Mówimy tu w szczególności o poprawianiu ich efektywności energetycznej. Mówimy również o technologiach aluminiowych, które – jak wszyscy pewnie sobie zdajemy sprawę – czynią pojazdy lżejszymi, bardziej aerodynamicznymi. W tym kierunku idzie cały kolejowy świat dla wielu pojazdów. I my przygotowujemy się do tego już od kilku lat – tłumaczył Krzysztof Zdziarski.

Zdaniem eksperta „Tworzenie myśli technicznej wymaga partnerstwa" W wielu krajach rozwój zaawansowanych technologii w kolejnictwie wynikał z partnerstwa. Tylko największe gospodarki, jak Niemcy czy Japonia, rozwijały to same. Zwłaszcza że takie partnerstwo nie jest niczym złym, a może przynieść wiele korzyści. Jak spojrzymy historycznie na Luxtorpedę, to ona też była transferem z zagranicy – produkował ją bowiem Austro-Daimler-Puch. Potem jej plany zmodernizowano i na ich podstawie wyprodukowano pięć polskich składów. Stała się symbolem polskiego rozwoju, choć była na licencji. Tworzenie myśli technicznej po prostu wymaga partnerstwa. To jest zupełnie normalne. I to jest ciekawy krok, który może PESIE dać duże szanse na rozwój.

Przypomniał, że na naszym rynku jest około 300–400 mln pasażerów w regionie, do których PESA i Hitachi Rail chcą dotrzeć. Nie chodzi bowiem tylko o wprowadzenie na tory najszybszych pociągów, ale też składów piętrowych. Jak wyjaśnił, zainteresowane są nimi przede wszystkim koleje aglomeracyjne.

Paweł Przyżycki, prezes zarządu polskiego oddziału Hitachi Rail przypomniał, że japońska firma już od lat jest w Polsce. W 2013 r. uruchomiła bowiem na naszych torach Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS), który umożliwia jazdę pociągom z prędkością 160 km/h plus.

– Dzisiaj łącznie na polskim rynku około 2 tys. km linii kolejowych jest sterowanych przez nasze systemy. Budowaliśmy infrastrukturę, po której można jeździć. Dzisiaj chcemy z naszym partnerem wejść w segment taborowy – wyjaśniał Paweł Przyżycki.

Firma Hitachi Rail – jak twierdził Paweł Przyżycki – od początku uznała, że pociągi dużej prędkości powinny powstać przy współpracy z polską firmą.

– Budowaliśmy partnerstwo z PESĄ. Mamy lokalny kontent, mamy sprawdzoną technologię sprawdzoną i wierzę, że wspólnie będziemy w stanie zmienić polskie kolejnictwo – uznał prezes zarządu polskiego oddziału Hitachi Rail.

Dodał, że wierzy, że ta współpraca doprowadzi do takiego skoku technologicznego, jak wprowadzenie pociągów o prędkości 200 km/h na polskich torach.

Hitachi w Polsce to nie tylko pociągi

– Polska jest jednym z najważniejszych rynków dla grupy Hitachi w całej Europie. Codziennie 7 tys. naszych pracowników w 26 lokalizacjach i sześciu fabrykach przyczynia się do stworzenia stabilnej i odpornej na kryzys polskiej gospodarki. Dokładnie 20 lat od wejścia grupy Hitachi na rynek polski strategiczna współpraca pomiędzy Hitachi a firmą PESA stanowi kamień milowy dla rozwoju polskiego przemysłu – oceniał z kolei Tadeusz Woszczyński, dyrektor generalny Hitachi Europe.

Przypomniał też, że grupa Hitachi w Polsce to nie tylko pociągi, ale także branża energetyczna, czyli budowa pierwszego małego reaktora modułowego w Europie i modernizacja sieci przesyłowej oraz branża IT, czyli wsparcie największych polskich banków.

Przedstawiciele Hitachi szczególny nacisk stawiali na przypomnienie roli Hitachi Energy. Spółka nie tylko produkuje systemy zasilania trakcyjnego 25 kV AC, które zostaną wykorzystane przy budowie KDP w Polsce. Jej zakłady w Łodzi to największy hub produkcyjny transformatorów, jest też fabryka aparatury wysokich napięć w Przasnyszu czy krakowskie centrum rozwoju technologicznego, które zatrudnia ok. 400 inżynierów.

Z kolei wiceprezes zarządu PESA Bydgoszcz Jakub Jasiński zapewniał, że porozumienie w stu procentach wpisuje się w strategię zakładu. Przypomniał, że firma rozwija swoje modele pociągów, by zwiększyć ich efektywność energetyczną i wprowadzić je także na rynki zagraniczne.

– To porozumienie pozwala na wspólną pracę nad pojazdami i komponentami. To jeden z rzadszych przykładów, kiedy globalny podmiot taki jak Hitachi nie przejmuje polskiego podmiotu, a wchodzi z nim w równorzędną współpracę. Dzięki temu będziemy mogli aspirować na kolejne rynki i aplikować coraz to trudniejsze wyzwania techniczne – stwierdził Jakub Jasiński.

Podpisanie porozumienia chwaliły też władze. Mikołaj Raczyński, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju ds. inwestycji przypomniał, że Polska jest dziś wielkim placem budowy, ale też kraj inwestuje w swoje firmy.

– To porozumienie to transfer technologii i nowe możliwości dla polskiego przemysłu. Centrum kompetencyjne, które stanie w Bydgoszczy – tak buduje się nowoczesny przemysł. W całej Europie obserwujemy renesans transportu szynowego. Kolej staje się filarem konkurencyjności europejskiej gospodarki niskoemisyjnej – stwierdził Mikołaj Raczyński.

Przypomniał też, że PFR dokapitalizował bydgoską PESĘ, a teraz Polska stanie się beneficjentem „tych miliardowych inwestycji”.