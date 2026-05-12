Pesa wygrała z Newagiem. Dostarczy elektryki dla Polregio za 1 mld zł

Polregio wybrało spółkę, która dostarczy 22 nowych pociągów elektrycznych. To Pesa, której oferta okazała się korzystniejsza od jedynego konkurenta – Newagu. Wartość zamówienia to prawie 1 mld zł.

W przetargu wpłynęły dwie oferty. Złożyły je polskie firmy – bydgoska Pesa oraz nowosądecki Newag. Korzystniejsza okazała się oferta Pesy, która zaproponowała największemu polskiemu przewoźnikowi kwotę 968,7 mln zł brutto.

Polregio ogłosiło przetarg w styczniu. Zgodnie z jego warunkami przewoźnik ma odebrać 6 pociągów w ramach zamówienia podstawowego, a kolejnych 16 w ramach opcji. Dla ostatecznej liczby pojazdów kluczowy będzie wynik konkursu na unijne dofinansowanie.

Podpisanie umowy będzie możliwe po zakończeniu procedur formalnych. Od tego momentu Pesa będzie miała prawie 3 lata na dostarczenie 6 pojazdów. Pozostałe, wraz z opcją, mają trafić do Polregio najpóźniej do końca 2029 r.

W marcu prezes Polregio Andrzej Pawłowski ogłosił, że spółka potrzebuje 100 nowych pociągów do 2030 r. Tabor spółki, liczący 300 pojazdów, jest przestarzały – średnia wieku składów to 41 lat.

Według danych spółki, do 2030 r. 141 pojazdów nie będzie spełniało minimalnych wymagań. Jeszcze w 2024 r. władze Polregio szacowały, że potrzebny jest zakup blisko 300 nowych pojazdów.

