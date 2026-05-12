12.05.2026

Pesa wygrała z Newagiem. Dostarczy elektryki dla Polregio za 1 mld zł

Polregio wybrało spółkę, która dostarczy 22 nowych pociągów elektrycznych. To Pesa, której oferta okazała się korzystniejsza od jedynego konkurenta – Newagu. Wartość zamówienia to prawie 1 mld zł.

W przetargu wpłynęły dwie oferty. Złożyły je polskie firmy – bydgoska Pesa oraz nowosądecki Newag. Korzystniejsza okazała się oferta Pesy, która zaproponowała największemu polskiemu przewoźnikowi kwotę 968,7 mln zł brutto.

Polregio ogłosiło przetarg w styczniu. Zgodnie z jego warunkami przewoźnik ma odebrać 6 pociągów w ramach zamówienia podstawowego, a kolejnych 16 w ramach opcji. Dla ostatecznej liczby pojazdów kluczowy będzie wynik konkursu na unijne dofinansowanie.

Podpisanie umowy będzie możliwe po zakończeniu procedur formalnych. Od tego momentu Pesa będzie miała prawie 3 lata na dostarczenie 6 pojazdów. Pozostałe, wraz z opcją, mają trafić do Polregio najpóźniej do końca 2029 r.

W marcu prezes Polregio Andrzej Pawłowski ogłosił, że spółka potrzebuje 100 nowych pociągów do 2030 r. Tabor spółki, liczący 300 pojazdów, jest przestarzały średnia wieku składów to 41 lat. 

Według danych spółki, do 2030 r. 141 pojazdów nie będzie spełniało minimalnych wymagań. Jeszcze w 2024 r. władze Polregio szacowały, że potrzebny jest zakup blisko 300 nowych pojazdów.

Źródło: PAP, XYZ

Nowe elektryczne pociągi Polregio będą mogły osiągać prędkość co najmniej 160 km/h.
