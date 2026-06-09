Kategorie artykułu: Biznes Świat
Hongkong globalną przystanią bogactwa. Co czeka Szwajcarię?
Hongkong po raz pierwszy w historii wyprzedził Szwajcarię w dziedzinie zarządzania majątkiem transgranicznym. Ale zależność od Pekinu może się okazać dla azjatyckiego centrum finansowego piętą Achillesową.
09.06.2026, 05:00
Hongkong po raz pierwszy w historii wyprzedził Szwajcarię w dziedzinie zarządzania majątkiem transgranicznym. Według Boston Consulting Group wartość zagranicznych aktywów tam zarządzanych sięgnęła w 2025 r. 2,95 biliona dolarów. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Hongkong wyprzedził Szwajcarię w zarządzaniu majątkiem transgranicznym i co stoi za tym przełomem.
- Jak koncentracja kapitału z Chin kontynentalnych staje się systemowym ryzykiem dla azjatyckiego miasta.
- W jaki sposób bogaci zmieniają podejście do lokowania majątków w czasie geopolitycznej niepewności.