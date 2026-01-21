Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Akcje, obligacje czy złoto. Gdzie szukać zysków w 2026 r.? (DEBATA)
Miniony rok był na giełdach rekordowy, a obecny zapowiada się równie obiecująco. Długa lista pozytywnych przesłanek – od sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej po dobrą kondycję rynków kapitałowych – przyćmiewa obawy związane z geopolityką czy poziomem długu publicznego. Zdaniem ekspertów inwestorzy skłonni do ponoszenia wyższego ryzyka powinni rozważyć bardziej agresywne strategie. Tak sprzyjających warunków rynkowych nie było od lat.
21.01.2026, 04:01
Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny XYZ i doświadczeni finansiści: Krzysztof Mazurek, Piotr Minkina, Tomasz Korab i Jarosław Niedzielewski podczas debaty o prognozach inwestycyjnych na 2026 r. Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego eksperci uznają 2026 r. za potencjalnie wyjątkowo korzystny dla inwestorów giełdowych.
- Które rynki i klasy aktywów mają największy potencjał wzrostu według zarządzających funduszami.
- Jaką rolę w portfelu inwestycyjnym w 2026 r. powinny odegrać akcje, obligacje, złoto i ropa.