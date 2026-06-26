Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Howden idzie po 100 mln zł przychodów. Marżę brokera ma podbijać szeroka specjalizacja i AI
Finansowanie bankowe dla wielkich inwestycji zależy dziś m.in. od ich ubezpieczenia. To otwiera przed brokerami ubezpieczeniowymi rynek o dużym potencjale wzrostu. Howden liczy na podwojenie marży i dalsze wzrosty, także przez akwizycje.
26.06.2026, 04:15
Dominik Stachiewicz, wiceprezes Howdena w Polsce przyznaje, że firma nie chce być kojarzona wyłącznie z obsługą dużych korporacji. Chce też wspierać mniejsze podmioty z potencjałem do ekspansji międzynarodowej. Fot. Howden
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego inwestycja infrastrukturalna musi być „ubezpieczalna”, aby bank dał na nią kredyt?
- Jak Howden chce podwoić marżę do 25 proc. bez zwiększania zatrudnienia?
- Jak zbrojeniówka i inwestycje w atom tworzą nowe, nieznane dotąd ryzyka w biznesie?