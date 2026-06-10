Kategorie artykułu: Biznes Technologia
ICEYE podbija kosmos i wyceny. Polski inwestor widzi potencjał 30 mld euro
Nowa runda finansowania ICEYE skłania polskich inwestorów do stawiania kolejnych ambitnych prognoz dla spółki. Fundusze i inwestorzy, którzy wspierali firmę, przekonują, że przed europejskim liderem technologii kosmicznych wciąż otwierają się nowe możliwości wzrostu.
10.06.2026, 02:45
Rafał Modrzewski, współzałożyciel i prezes ICEYE, firmy, która zbudowała globalną pozycję w obszarze rozpoznania satelitarnego i rozwija technologie wykorzystywane w bezpieczeństwie i obronności państw na całym świecie.. Fot.: Noam Galai/Getty Images for TechCrunch
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy ICEYE, wyceniany już na ponad 10 mld euro, może w najbliższych latach potroić swoją wartość.
- Dlaczego polscy inwestorzy, którzy weszli do spółki na wczesnym etapie rozwoju, nie myślą dziś o wyjściu z inwestycji.
- Co historia europejskiego lidera space tech mówi o możliwościach i słabościach systemu finansowania innowacji w Polsce.