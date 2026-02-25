Kategorie artykułu: Polityka Świat
Ile kosztują fińskie lasy? Klimat, bioróżnorodność i miliardy euro
Ograniczenie wyrębu mogłoby pomóc Finlandii w realizacji unijnych celów klimatycznych, ale polityczna decyzja została odłożona. Eksperci ostrzegają, że brak działania oznacza konieczność kosztownego kupowania jednostek pochłaniania CO2 lub przenoszenia obciążeń na inne sektory gospodarki.
25.02.2026, 04:45
Eksperci wskazują, że ograniczenie wyrębu jest kluczowe dla osiągnięcia neutralności węglowej i ochrony bioróżnorodności, ale rząd unika bezpośrednich decyzji.. Fot. George Pachantouris/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki poziom wyrębu rekomendują fińscy naukowcy.
- Dlaczego rząd w Helsinkach sprzeciwia się ograniczeniom.
- Jakie są konsekwencje utrzymania obecnego poziomu wyrębu.