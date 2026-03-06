Kategorie artykułu: Biznes Sport
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 11
Ile kosztuje i ile pali samochód rajdowego mistrza Europy? „Jeden błąd może kosztować połowę rocznego budżetu"
Za kierownicą rajdówki pokonuje nawet 50 tys. km rocznie. I robi to najszybciej w Europie. Miko Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem są obecnie najlepszą załogą na kontynencie. W rozmowie z XYZ polski kierowca opowiada o kosztach ścigania się w rajdach i ambicjach rywalizacji o mistrzostwo świata.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Ile wynosi budżet załogi rywalizującej w rajdowych mistrzostwach Polski i Europy.
- Jak często na trasie rajdy trzeba zmieniać opony w aucie.
- Dlaczego obecne regulacje rajdowych mistrzostw świata utrudniają kierowcom starty w tej serii.