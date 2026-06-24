Lokalna siła, globalny rynek
Kategoria artykułu: Biznes
Ile Polski w polskich inwestycjach? Local content w praktyce
Debata o local contencie coraz wyraźniej przesuwa się z poziomu definicji na poziom rozmów o decyzjach inwestycyjnych i przetargowych, w których ścierają się potrzeby budowy odporności gospodarki i wymogi otwartego rynku.
24.06.2026, 03:45
O dobrych praktykach we wprowadzaniu local contentu dyskutowali (od lewej): Przemysław Grosfeld, Katarzyna Piotrowska-Radziewicz, Jakub Stypuła, Anna Więzowska, Wojciech Pawłuszko, Alicja Wąsowicz, Aleksandra Stępniak fot. Jakub Kuźmiński/XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega koncepcja local contentu i dlaczego staje się jednym z kluczowych elementów polityki gospodarczej oraz inwestycyjnej państwa.
- Jak nowe wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa mają wspierać rozwój krajowych łańcuchów dostaw bez naruszania zasad konkurencji.
- W jaki sposób można pogodzić udział zagranicznego kapitału z budowaniem strategicznej niezależności Polski w sektorach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa.