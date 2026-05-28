Jak Putin sprawdza swoją popularność. „Kilka tysięcy sprawiedliwych"
Rosjanie masowo popierają Władimira Putina i wojnę w Ukrainie – twierdzi kremlowska propaganda. Taką narrację powielają także niektórzy zachodni politycy. Rosyjska opozycja i część niezależnych komentatorów uważa, że to niesprawiedliwy obraz.
28.05.2026, 04:15
Napis na trzymanym przez kobietę plakacie głosi: „Drogą Putina ku ocaleniu ojczyzny!”. Według danych państwowej pracowni sondażowej WCIOM Władimira Putina zaufaniem darzy obecnie prawie trzy czwarte Rosjan. Do nieufności wobec niego przyznaje się tylko co piąty ankietowany. (fot. Contributor/Getty Images)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego wysokie poparcie dla Władimira Putina w sondażach może być w dużej mierze efektem strachu, propagandy i specyfiki systemu autorytarnego.
- Jakie sygnały - oprócz trendów w badaniach – wskazują, że rzeczywiste nastroje Rosjan mogą się zmieniać.
- Kim są „sprawiedliwi” w Rosji i co ich los mówi o skali sprzeciwu wobec Kremla oraz o prawdziwej kondycji rosyjskiego społeczeństwa.