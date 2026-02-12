Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Indie regulują platformy społecznościowe. Delhi na kursie kolizyjnym z big techami?
Indie wprowadzają jedne z najbardziej restrykcyjnych na świecie przepisów dotyczących moderacji treści w mediach społecznościowych. W kraju, w którym dostęp do internetu ma niemal miliard osób, zmiany te wpłyną na setki milionów użytkowników. Obrońcy wolności słowa ostrzegają jednak, że nowe regulacje mogą prowadzić do rozszerzenia rządowej kontroli nad przekazem i ograniczenia swobody wypowiedzi.
Od 20 lutego platformy społecznościowe w Indiach ma obowiązywać trzygodzinny limit na usuwanie treści. Firmy technologiczne będą też musiały lepiej oznaczać materiały wygenerowane przez AI. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie nowe wymagania rząd w Delhi nakłada na platformy społecznościowe i dlaczego budzą one kontrowersje.
- jak problem dezinformacji w indyjskim internecie wpływa na decyzje regulacyjne władz.
- Jak indyjskie przepisy wpisują się w globalny trend zaostrzania nadzoru nad big techami?