InFakt łączy księgowość z bankowością. Przedsiębiorcy mają mniej klikać i szybciej rozliczać firmę

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur zwiększył popularność usług księgowych, co potwierdzają statystyki. Z ostatniego badania iFirma wynika, że już 65 proc. ankietowanych przedsiębiorców korzysta z programu do fakturowania. Coraz większe znaczenie mają więc rozwiązania, które nie tylko pozwalają wystawiać faktury, ale także integrują płatności, podatki i zarządzanie finansami firmy. Na ten trend odpowiada inFakt, który rozszerza ofertę o konto firmowe dostępne bezpośrednio w aplikacji księgowej.

Księgowość i bankowość w jednej aplikacji

Jak podkreśla firma, nowe rozwiązanie ma umożliwić przedsiębiorcom obsługę najważniejszych procesów biznesowych w jednym miejscu.

„Polscy przedsiębiorcy otrzymują rozwiązanie, które łączy wygodną księgowość z obsługą bankową firmy. W ramach jednej, nowoczesnej aplikacji użytkownicy mogą teraz założyć firmę, prowadzić księgowość ze wsparciem dedykowanego eksperta oraz zarządzać finansami przez w pełni zintegrowane konto firmowe w renomowanym banku, z kartą płatniczą. Rozwiązanie jest także gotowe na wyzwania związane z KSeF” – zapewniają twórcy aplikacji.

To kolejny etap rozwoju usług finansowych firmy. W 2017 r. inFakt uruchomił własną bramkę płatniczą. Później spółka uzyskała licencję AISP (Account Information Service Provider) nadaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, umożliwiającą dostęp do informacji o rachunkach bankowych klientów.

„Dziś przedstawiamy najnowszy i najbardziej kompleksowy element tej strategii – konto firmowe, dostępne w ramach usługi bankowej świadczonej przez UniCredit” – czytamy w komunikacie.

Warto wiedzieć Konto bankowe w apce do księgowania w praktyce Uruchomienie konta firmowego w aplikacji księgowej jest możliwe dzięki tzw. BaaS (Banking-as-a-Service). To nowoczesny model udostępniania usług finansowych, w którym instytucja finansowa – w tym przypadku UniCredit – zapewnia partnerom niefinansowym swoją infrastrukturę, licencję bankową i zaplecze regulacyjne wraz z ofertą produktów finansowych. Dzięki temu firmy takie jak np. inFakt mogą oferować konta, karty płatnicze czy kredyty bezpośrednio we własnych kanałach sprzedaży. Bank odpowiada jednocześnie za bezpieczeństwo pieniędzy zgromadzonych na rachunku i prawidłową realizację rozliczeń. InFakt

Łatwiejszy start w biznesie?

Twórcy rozwiązania przekonują, że rozszerzenie usług odpowiada na potrzeby rynku. Jak podają, 90 proc. nowych przedsiębiorców zakłada konto firmowe już na etapie rejestracji działalności. W założeniu wystarczy jedna weryfikacja, by uzyskać dostęp do podatków, faktur i transakcji.

Proces zaczyna się od złożenia wniosku do CEIDG przez aplikację inFaktu. Na kolejnych etapach przedsiębiorca otrzymuje wsparcie księgowych firmy. Równocześnie może założyć konto firmowe w ramach usługi bankowej świadczonej przez UniCredit. Rachunek ma być automatycznie dodawany do CEIDG oraz białej listy VAT. Całość obejmuje też integrację z KSeF i systemem płatności. Jak zapewnia inFakt, przedsiębiorca nie musi „żonglować aplikacjami”.

– W inFakcie chcemy maksymalnie ułatwiać prowadzenie firmy. Założenie działalności w aplikacji inFaktu wraz z księgowym i kontem firmowym zajmuje teraz 15 minut. Ale prawdziwa magia dzieje się już po założeniu firmy – przyjmowanie płatności i opłacanie kosztów to jedno kliknięcie. Push o nowej fakturze z KSeF, kliknij „zapłać” i gotowe. Testujemy konto firmowe od kilku miesięcy i widzimy, że realnie upraszcza to życie, dlatego teraz oddajemy je w ręce naszych klientów – podsumowuje Włodek Markowicz, wiceprezes inFaktu.